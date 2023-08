«Nous avons entendu les récriminations autour du prépaiement de la Senelec. Je dois vous dire que c’est un système transparent, qui a été bien réfléchi et validé par la Commission de régulation», tempère Ibrahima Amadou Sarr. Le président de la Commission de régulation du secteur de l’énergie (Crse) a été interpellé hier sur la question, en marge d’un atelier d’échanges sur l’harmonisation tarifaire intégrale.

Par Dialigué FAYE – Le président de la Com­mission de régulation du secteur de l’énergie (Crse) tempère par rapport à la kyrielle de récriminations notées ces dernières semaines contre les tarifs du prépaiement communément appelé Woyofal de la Senelec. Interpellé hier sur la question qui a fusé sur les réseaux sociaux, Ibrahima Amadou Sarr a indiqué qu’il n’y a pas péril en la demeure. «Nous avons entendu les récriminations autour du prépaiement de la Senelec. Je dois vous dire que c’est un système transparent, qui a été bien réfléchi et validé par la Commission de régulation. Encore une fois, il n’appartient pas à la Senelec de fixer ses tarifs. La grille tarifaire de la Senelec est approuvée par la Crse», a déclaré le régulateur, en marge d’un atelier d’échanges sur l’harmonisation tarifaire intégrale. Mais, souligne-t-il, «des fois, il y a des malentendus et un défaut de communication qui font qu’on rencontre des difficultés de ce genre».

Dans un premier temps, rappelle M. Sarr, «le prépaiement était dédié aux clients à faible consommation, c’est-à-dire de la première tranche, à savoir la consommation de 150 kwh. Mais aujourd’hui, 65% de la clientèle de la Senelec sont au prépaiement. Donc, il y a des clients qui ne devaient pas être au prépaiement qui y sont, et qui consomment beaucoup d’énergie. Etant donné que les conditions de facturation doivent être les mêmes, quand vous achetez par exemple 20 000 francs, vous sortez de la 1ère tranche, la moins chère, qui est de 91, 17 francs. Si vous achetez encore 20 000 francs, vous entrez dans la 2e tranche qui est de 136 francs. Si vous consommez encore 20 000 ou 25 000 dans le mois, vous êtes dans la 3e tranche qui est facturée à 159 francs, tranche sur laquelle on applique une Tva de 18%. Dans ces conditions, vous ne pouvez pas avoir le même tarif ; même si vous payez le même montant, vous ne pouvez pas avoir le même kwh».

D’après le président de la Crse, «la grille tarifaire de la Senelec relative au prépaiement a été approuvée par la Crse sur la base de l’égalité de traitement des citoyens par rapport au service. Pour le même service, on doit payer le même prix».

dialigue@lequotidien.sn