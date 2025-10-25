La politique sénégalaise est digne des meilleurs thrillers du cinéma. Même la série «24H», avec Jack Bauer, comprend parfois beaucoup moins de suspense. On n’en a pas encore fini avec la «dette cachée» pour laquelle les Sénégalais ne comprennent toujours pas les tenants et les aboutissants, que l’on retrouve un important opposant, Pape Malick Ndour, incarcéré pour des propos polémiques. Au moment où l’on s’attendait à devoir ajouter son nom sur la liste à rallonge des opposants du nouveau pouvoir, on a appris sa relaxe dans la nuit même. Restons tout de même concentrés. Rien ne dit que les choses ne vont pas évoluer d’ici la fin du week-end !