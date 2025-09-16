Des journalistes en provenance des Etats membres de l’Uemoa participent à une formation de 5 jours organisée par la Plateforme Médias Uemoa. L’objectif est d’outiller les hommes de médias pour une meilleure maîtrise du sujet afin de mieux accompagner l’organisation communautaire dans ses grands chantiers, notamment la Vision prospective 2040 et le Plan stratégique 2025-2030.Par Alioune Badara NDIAYE –

Mieux imprégner les journalistes sur les politiques, la gouvernance, les indicateurs économiques et les chantiers de l’Uemoa. C’est ce qui est attendu de l’atelier ouvert lundi à Cotonou sur initiative de la Plateforme Médias Uemoa, en collaboration avec la Commission de l’Union. Une session de mise à niveau à l’intention d’une quarantaine de journalistes en provenance des huit pays de la Zone. Elle prend fin vendredi 19 septembre.

«L’Uemoa a récemment adopté son cadre stratégique «Impact 2030» (…) Notre rôle, en tant que médias, est d’accompagner cette stratégie, d’en expliquer les contours aux populations et d’en rendre compte avec rigueur et pédagogie», a noté Léonar Dossou, coordonnateur de la Plate­forme Médias Uemoa. «Disposer de journalistes mieux formés, mieux outillés et mieux connectés aux réalités économiques», est pour lui la condition pour faire des hommes de médias les éclaireurs de l’intégration régionale. «Il s’agira, au cours de la présente session, de rappeler, notamment, les missions de l’Uemoa, de présenter la Vision Prospective 2040 de l’Uemoa et le Plan stratégique 2025-2030 de la «Commission Impact 2030» et d’aborder les problématiques liées à la gouvernance économique, les indicateurs et les politiques économiques», a souligné Yawovi Batchassi, représentant résident de la Commission de l’Uemoa. Laquelle Vision prospective étant élaborée, selon Batchassi, aux fins de poursuivre efficacement la mise en œuvre des objectifs de l’Union. Présidant la cérémonie d’ouverture au nom du président de l’Uemoa, Abdoulaye Diop, il a salué l’excellent partenariat avec la plateforme des médias établie depuis 2021 et matérialisé par l’organisation chaque année de sessions à l’intention des hommes de médias de l’espace communautaire.

Plaidoyer pour la mise en œuvre des recommandations d’Abidjan

Le coordonnateur de la plateforme est revenu sur la nécessité de l’opérationnalisation des recommandations formulées lors de l’atelier à Abidjan (25-27 juin 2025). Une feuille de route ambitieuse et structurée en cinq axes prioritaires avait été dégagée à l’issue des échanges lors de l’atelier dans la capitale ivoirienne. «Nous ne devons pas laisser ces recommandations dormir dans les tiroirs. Je voudrais ici plaider, devant la Commission et devant nos partenaires, pour que leur mise en œuvre soit rapidement engagée», a relevé M. Dossou, soulignant l’urgence d’intégrer dans les programmes de formation continue des modules sur la macroéconomie, l’analyse budgétaire, l’intelligence artificielle, le fact-checking et le datajournalisme. «Ce sont des outils modernes et indispensables qui permettront aux journalistes économiques de mieux analyser, expliquer et rendre accessibles les grands chantiers de notre Union», a-t-il assuré.

M. Dossou a par ailleurs annoncé la tenue «dès l’année prochaine», du Forum international de la presse économique de l’Afrique de l’Ouest (west Africa Eco Forum) porté par la Plateforme Médias Uemoa. «Coorganisé avec la Commission de l’Union, ce forum se tiendra autour du thème : «Innover pour l’avenir économique de l’Afrique de l’Ouest»», a-t-il assuré. Le coordonnateur de la plateforme et directeur de L’Eco­nomiste du Bénin a aussi exhorté au lancement «sans délai» de l’étude régionale sur la presse. «Elle permettra de cartographier les acteurs, d’identifier les thématiques couvertes, d’évaluer les modèles économiques existants et de mettre en place une base de données partagée pour favoriser la synergie et la mutualisation des ressources entre les professionnels», a-t-il argumenté.

abndiaye@lequotidien.sn