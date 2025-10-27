Suspension de toute nouvelle procédure d’expropriation, audit sur les 1200 hectares déjà cédés et les 600 hectares visés, ouverture d’un cadre de dialogue inclusif réunissant les parties concernées, garantie de la transparence foncière et respect effectif des droits des citoyens. Le Collectif pour la défense des intérêts de Yène-Dialaw (Collectif Dialaw) s’attend à ce que les autorités actent ces mesures pour corriger les injustices récurrentes que les habitants du terroir vivent avec le projet du port de Ndayane, pour lequel 1200 hectares avaient initialement été dédiés. La raison de la forte mobilisation tenue dimanche à la place publique de Toubab Dialaw, un nouveau processus d’accaparement de 600 hectares supplémentaires qui serait, selon le collectif, mené sous la supervision de l’Apix, au bénéfice de Dubaï Port World (Dpw). «Cette opération, engagée sans concertation réelle, sans étude transparente, ni respect des procédures légales, s’inscrit dans une logique d’expropriation illégale et arbitraire qui bafoue les droits élémentaires des citoyens et fragilise la cohésion communautaire. Un accaparement réactivé sous couvert d’une Zone économique spéciale (Zes)», a noté El Hadj Malick Cissé, ayant lu la déclaration du collectif. «Cette zone est pourtant fortement habitée, alors même que des terres rurales peu occupées existent dans des localités voisines plus adaptées à ce type d’aménagement», a-t-il mis sur la table, exhortant les autorités à réagir pour ne pas fragiliser la confiance entre l’Etat et les citoyens. «Le Collectif Dialaw réaffirme qu’il ne s’oppose pas au développement du Sénégal, ni à la création de zones industrielles, portuaires ou logistiques destinées à renforcer la souveraineté économique nationale. Bien au contraire, il soutient toute initiative de progrès lorsqu’elle est conçue avec intelligence, justice et humanité, et qu’elle s’inscrit dans le respect du droit, de la dignité des populations et de l’équilibre territorial», a dit M. Cissé, assurant que le collectif va poursuivre son combat dans une approche responsable et républicaine, comme c’est le cas depuis 3 ans.

Par A. B. NDIAYE – abndiaye@lequotidien.sn