Le football sénégalais a un nouveau président en la personne de Abdoulaye Fall, vainqueur devant Mady Touré, et qui remplace Me Augustin Senghor.

Mais au sortir de ces joutes électorales, deux camps s’affrontent : ceux du président élu et du patron de Génération Foot. Ce dernier dénonçant un achat des consciences lors des votes.

Dans une réflexion, l’ancien Dhc, Souleymane Boun Daouda Diop, alerte sur un football sénégalais divisé qui pourrait avoir des conséquences à plusieurs niveaux, surtout par rapport aux prochaines échéances immédiates de nos équipes nationales (Chan, éliminatoires Mondial 2026, Mondial U17, Can). Morceaux choisis.

Départ de Me Augustin Senghor

«Les élections à la Fédération sénégalaise de football viennent de livrer leur verdict. Elles marquent la fin d’un cycle et l’ouverture d’un nouveau, porteur d’espoirs, d’incertitudes et de nombreux défis. Le fait le plus marquant de cette séquence électorale demeure, sans conteste, la défaite de Monsieur Augustin Senghor, après seize années d’un magistère ininterrompu à la tête de la Fsf.

L’histoire retiendra que Me Senghor fut un bâtisseur incontesté, et surtout le premier président à offrir au Sénégal le Graal tant convoité : la prestigieuse Coupe d’Afrique des nations. N’oublions donc pas ce pan glorieux que nous devons à son leadership, à l’œuvre accomplie, sa probité personnelle et son engagement indéfectible en faveur du rayonnement du football sénégalais. Son bilan, exceptionnel à bien des égards (sacre continental, reconnaissance internationale du football sénégalais, professionnalisation progressive des structures), risque malheureusement d’être relégué au second plan par les contingences politiques.»

Election de Abdoulaye Fall

«Dans le même élan, je tiens à adresser mes plus sincères félicitations à Monsieur Abdoulaye Fall, nouveau président élu de la Fsf. La confiance que ses pairs ont placée en lui, au-delà de ses qualités humaines et intellectuelles, témoigne d’une reconnaissance de son engagement au service du football. Mais elle constitue aussi, et surtout, une immense responsabilité. Son expérience, son sens de l’écoute et sa vision doivent être les leviers qui lui permettront de hisser le football sénégalais vers de nouveaux sommets.»

Relations Fédé foot-Ligue Pro-Ligue amateur

«Mais au-delà de ces changements à la tête des instances, un fait moins spectaculaire, mais tout aussi déterminant, doit retenir notre attention : la cohabitation imposée par les urnes. Tandis que la Ligue sénégalaise de football professionnel est désormais dirigée par Monsieur Babacar Ndiaye (proche du président Mady Touré), personnalité indépendante et critique de l’ancien système, la Ligue de football amateur reste sous la houlette de Monsieur Thierno Kosso Diané, allié du président Abdoulaye Fall.

Cette configuration pourrait, si elle n’est pas encadrée avec lucidité et sens des responsabilités, engendrer au niveau du Comex, des tensions, incompréhensions et des blocages préjudiciables à l’essor harmonieux du football national.

Le paradoxe du football sénégalais est bien connu : alors que le football professionnel devrait soutenir le football amateur, c’est bien ce dernier qui se retrouve souvent lésé et marginalisé, tant dans la répartition des ressources fédérales que dans la reconnaissance de sa contribution au développement global du football. Trop souvent, les clubs professionnels s’approprient les talents issus de la base amateur sans contrepartie, accentuant le sentiment d’injustice, et creusant un fossé que la Fédération doit impérativement combler.

Si la nouvelle équipe dirigeante souhaite corriger ces déséquilibres, notamment en revoyant la ventilation des subventions, cette démarche, aussi légitime soit-elle, pourrait être interprétée par certains comme une vengeance politique, dans un climat encore empreint de rivalités post-électorales. C’est pourquoi il faut, de la part des nouveaux responsables, une haute conscience de l’intérêt général, un dépassement des clivages et une volonté sincère de rassembler. Le temps électoral est désormais révolu. Il faut tourner la page de l’adversité, somme toute normale en démocratie, pour ouvrir celle de la convergence des intelligences au service du football.

Le moment est venu de bâtir une union sacrée autour de l’essentiel : la consolidation des acquis, la modernisation des structures, l’équité entre les composantes et la mobilisation des énergies pour relever les grands défis. Cela exige, d’une part, des candidats non élus qu’ils acceptent avec dignité et sens de la responsabilité le verdict des urnes. Leur expertise, leur passion et leur expérience demeurent toujours précieuses pour l’avenir du football. Leur disponibilité, en cas de sollicitation, serait un acte d’élégance morale et de fidélité à l’idéal sportif.»

«L’histoire du foot sénégalais ne doit pas s’écrire dans la division…»

«D’autre part, les vainqueurs doivent faire preuve d’humilité et d’ouverture. Ils doivent tendre la main à toutes les compétences, indépendamment des sensibilités exprimées pendant la campagne. Le développement du football ne saurait reposer sur l’exclusion ou la revanche, mais sur la mutualisation des forces et la réconciliation des talents.

Car, il ne faut jamais oublier que beaucoup d’entre eux, aujourd’hui divisés, ont longtemps marché ensemble, partagé les mêmes rêves, mené les mêmes combats pour le bien de notre football.

Aujourd’hui plus que jamais, la Fédération sénégalaise de football a besoin d’un leadership collectif, lucide, visionnaire et inclusif. D’une gouvernance capable de restaurer la confiance entre toutes les parties prenantes, de garantir une justice sportive entre le monde professionnel et celui amateur, et de jeter les bases d’un développement durable, structuré et équitable. Il appartient à chaque acteur, chaque dirigeant, chaque passionné, de répondre à cet appel. Car l’histoire du football sénégalais ne doit pas s’écrire dans la division, mais dans l’unité, le respect mutuel et la construction collective.»

Recueillis par Amadou MBODJI – ambodji@lequotidien.sn