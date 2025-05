La Société financière internationale (Ifc), l’organisme chargé du secteur privé au Groupe de la Banque mondiale, a signé quatre accords avec le Conseil exécutif des transports urbains durables (Cetud) du Sénégal, jeudi à Dakar, pour le développement de projets de partenariats public-privé (Ppp) visant à améliorer les transports à Dakar. «Ces projets portent sur des systèmes de transport alternatifs et climato-résilients. Ils vont apporter des solutions durables et sobres en carbone, et améliorer la mobilité urbaine, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre», expliquent le Cetud et Ifc dans une note conjointe. Les partenaires privés à associer à la réalisation des accords seront sélectionnés à l’aide d’appels d’offres et seront chargés de financer, construire, exploiter et entretenir de «nouveaux systèmes» de transport. L’un des projets consiste à construire une usine de production de biométhane (un gaz renouvelable) qui va transformer les déchets et les résidus organiques en biocarburant destiné aux bus publics de Dakar.

Le Cetud et Ifc veulent, pour l’application de l’un des accords signés, mettre en œuvre un «projet d’aménagement orienté vers les transports en commun, centré sur le quartier névralgique de Petersen, à Dakar, autour du terminal de la ligne de Bus rapid transit». «Ce projet contribuera à transformer la zone en un quartier écologique et bas carbone grâce à divers aménagements résidentiels, y compris des logements sociaux et commerciaux», expliquent les deux partenaires. Ils vont aménager des espaces verts aussi à Petersen.

Sur la base de l’un des quatre accords, le Cetud et Ifc vont mettre en place «un système moderne de gestion dynamique des feux tricolores intégrant des dispositifs de contrôle radar et des technologies de régulation avancées». Le but de cette initiative est d’améliorer la fluidité et la sécurité du trafic, de réduire les embouteillages, les émissions polluantes et les coûts pour les usagers comme pour l’économie. Enfin, les deux partenaires veulent créer «un système de transport par câble (un téléphérique) desservant la ville nouvelle de Diamniadio, à proximité de l’Aéroport international [Blaise-Diagne], qui permettra de relier plusieurs quartiers à la gare du Train express régional». Ce projet, une fois réalisé, va «densifier le réseau de transports en commun de la zone». «Ce projet 100% électrique et silencieux soutient l’ambition du Sénégal de faire de Diamniadio une ville moderne, durable et mieux connectée, au bénéfice des résidents comme des visiteurs», expliquent le Cetud et Ifc. «Les accords signés aujourd’hui pour le développement et la structuration en Ppp de quatre projets […] confirment notre ambition d’offrir à chaque bassin de vie les solutions de mobilité verte et inclusive que les populations méritent, en considérant les enjeux de transition énergétique et numérique, ainsi que le potentiel important du secteur privé dans la mise en œuvre de nos projets», a expliqué Thierno Birahim Aw, le Directeur général du Cetud. Ethiopis Tafara, le vice-président d’Ifc pour l’Afrique, estime que «les accords conclus marquent une étape importante dans [l’]engagement [des deux parties] à améliorer la mobilité urbaine à Dakar». «En mobilisant des partenariats public-privé, notre objectif est d’introduire des solutions de transport durables et bas carbone qui permettront de réduire la congestion du trafic et d’améliorer la qualité de vie des habitants», a-t-il ajouté.