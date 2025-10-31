Dans un contexte de tensions politiques, Alioune sarr, président d’Alliance pour le Sénégal, Andaado Nguir Senegaal, insiste sur l’importance du pays de se réconcilier avec lui-même et retrouver confiance dans ses institutions, et se remettre debout autour d’un idéal commun.Par Dieynaba KANE –

Le parti Alliance pour le Sénégal, dirigé par Alioune Sarr, s’est exprimé sur la situation du pays. Le parti de l’ancien ministre du Commerce sous le régime du Président Sall a rappelé, dans un communiqué, «la nécessité d’un climat apaisé, condition essentielle non seulement à la stabilité nationale, mais aussi à l’attraction des investissements productifs indispensables à la création d’emplois et à la relance économique durable du pays». Alioune Sarr et ses partisans lancent ainsi un appel : «Faisons vivre nos valeurs cardinales : le ngor, le jomm, le sens de l’honneur, la vertu du travail et notre commun vouloir de vivre ensemble.» Dans la même veine, ils ont insisté «sur la nécessité d’une réconciliation du Sénégal avec lui-même, fondée sur la vérité, la justice sociale et la reconnaissance mutuelle entre institutions, citoyens et territoires».

D’après Alioune Sarr, «le Sénégal doit se réconcilier avec lui-même, retrouver confiance dans ses institutions et se remettre debout autour d’un idéal commun».

Par ailleurs, les membres de cette formation politique ont plaidé «pour un modèle de développement fondé sur les territoires, l’innovation et la création d’emplois durables dans les secteurs stratégiques : agro-industrie, Btp, numérique, économie verte et services». Selon eux, «l’objectif est de permettre à chaque jeune Sénégalais de participer pleinement à la construction de la Nation dans la dignité et la responsabilité».

Dans cette dynamique, le parti Alliance pour le Sénégal a fixé 5 actions prioritaires. Il s’agit de «dialogue social renforcé avec les jeunes, les femmes et les acteurs économiques ; emploi et formation qualifiante dans les filières à fort potentiel ; soutien au pouvoir d’achat et valorisation des produits agricoles locaux ; inclusion numérique et mobilité citoyenne pour une participation active de tous ; gouvernance locale transparente et redevable, garante de la con­fiance publique».

dkane@lequotidien.sn