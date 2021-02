Les nouvelles recrues de la Fonction publique vont séjourner dans les camps militaires, dans le cadre de leur formation. Cela, afin de leur permettre, avant de regagner leur poste d’affectation dans l’Adminis­tration, d’acquérir les notions de discipline, de rigueur et de respect des symboles. Le directeur général de la Fonction publique, Amadou Matar Cissé, en a fait l’annonce mardi lors du lancement de la 2ème session de formation des recrues de la Fonction publique au Cnfa. «Un volet important pour ce qui concerne la discipline, la rigueur, le respect des symboles et l’esprit citoyen. C’est quelque chose qui vous sera inculqué dans le milieu militaire selon les pratiques qui sont en cours là-bas», a-t-il fait savoir après avoir évoqué cette nouveauté.

«Il ne s’agit pas de vous former comme quelqu’un qui va à la guerre, mais d’une initiation sur un certain nombre de prérequis qui permettront, une fois dans la vie civile, de pouvoir adopter un certain nombre de comportements qui reflètent la discipline, la citoyenneté et le respect des symboles de la République», a poursuivi M Cissé, rappelant ainsi la volonté de la tutelle à moderniser et rendre plus dynamique l’Administration.

A noter qu’avec cette session, la deuxième du genre après celle de l’année passée, les effectifs ont été réduits à cause de la pandémie du Covid-19. «Cette 2ème session se fait en période de pandémie. C’est la raison pour laquelle nous avons considérablement réduit les effectifs. L’année dernière, nous étions à 1 200 nouvelles recrues à former. Cette année nous avons une première vague de nouvelles recrues qui sont au nombre de 225, répartis en deux cohortes», a noté le Dg de la Fonction publique. Des initiés principalement en provenance des ministères de l’Elevage, de l’Agriculture et de la Pêche. «Les formations portent sur la rédaction administrative, les textes qui sont utilisés au niveau de l’Administration, lettres et circulaires (…) Il s’agit aussi des questions de déontologie», a fait comprendre M. Cissé.

