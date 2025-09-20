Les risques sont partout et nous suivent comme nos ombres. Même les perspectives de développement économique dégagées par les managers sont assujetties à des risques. Malheureusement, ces facteurs ne sont pas pris en compte par le commun des Sénégalais. Pourtant, les défis sont énormes et atteignent des proportions inédites : «changements climatiques, pandémie, cybercriminalité, tensions géopolitiques, crises financières, urbanisation galopante ou encore fragilité des systèmes de protection sociale. A l’échelle mondiale, le Fonds monétaire international (Fmi) alerte sur l’aggravation des risques liés aux conflits, aux droits humains, aux migrations, aux tensions commerciales et à l’endettement public et privé, qui menace la stabilité financière internationale», a indiqué Rama Sall, Secrétaire générale de l’association «Sengov’Risk».

Pour apporter une réponse à ces risques, l’association «Sengov’Risk», qui a vu le jour en 2024 sous l’impulsion du Conseil national du patronat (Cnp) et qui regroupe tous les experts du risk management du pays et d’autres qui ne sont pas experts dans le domaine, a été lancée hier. L’objectif est de sensibiliser sur les bonnes pratiques du risk management et de faire en sorte que tout le monde y adhère. En fait, «Sengov’Risk» se veut ainsi un cadre de réflexion, de normalisation et de promotion des bonnes pratiques pour le développement du pays.

D’après Ibnou Sougoufara, président du Réseau sénégalais de la gouvernance d’entreprise et du risk management, «la question n’est pas d’éviter les risques, mais de savoir les identifier, les anticiper et les atténuer, afin de transformer ces menaces en opportunités créatrices de valeur». Car, selon lui, «une gestion efficace des risques permet aux décideurs de mieux comprendre les menaces potentielles et de prendre des décisions éclairées». A l’en croire, l’association favorise une allocation optimale des ressources, la saisie des opportunités nouvelles et la réduction des pertes. Ce qui l’amène à dire que l’association vient à son heure. En prenant l’exemple du Nigeria où le gouvernement a forcé tous ses services publics à avoir un risk manager, Sengov’Risk voudrait aussi qu’il ait un risk manager au Sénégal. «Nous voulons aussi sensibiliser notre gouvernement à atteindre cet objectif. C’est important parce que nous avons des perspectives de développement notoires», a dit Ibnou Sougoufara.

Mais comme l’incertitude est partout, pour l’atteinte de ses objectifs, l’association compte sur les journalistes spécialisés sur les questions économiques afin de porter le message au niveau des populations, des entreprises en vue de leur expliquer l’importance de l’assurance qui couvre le risque. Et comme les Sénégalais n’ont pas la culture du risque et de l’assurance, l’idéal, c’est de les amener à ça avec le concours des médias. «Si on identifie le risque, il va falloir le couvrir, et l’assurance est là pour ça. On transfère le risque vers l’assurance. L’association va être là pour aider les compagnies d’assurance et toutes les parties prenantes à vulgariser les risques et amener des solutions», a déclaré le président de Sengov’Risk.

justin@lequotidien.sn