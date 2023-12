La plateforme Useful lives, qui signifie les vies utiles, organise ce vendredi, une méga-conférence à l’endroit de la jeunesse. Cette rencontre a pour but de créer un déclic dans le cœur et l’esprit des jeunes pour qu’ils sachent qu’il est possible de réussir ici. Elle sera animée par des hommes de science, des finances, des hommes de culture, des sommités, entre autres. «C’est pour communiquer sur l’espérance à la vie. Nous avons de vraies gens qui viendront dire de vraies choses. On veut parler aux jeunes. On veut qu’ils retournent le projecteur sur eux-mêmes pour voir les trésors enfouis en eux», a dit Anna Emmanuelle Diouf Sarr, la coordinatrice de la plateforme Useful lives. Elle enchaîne : «Cette méga-conférence, qui vise tous les jeunes sans exception, principalement ceux qui ne font rien, sera gratuit et portera sur le thème La confiance de soi, résilience, exploitation du potentiel qui est en soi. Il s’y ajoutera aussi des témoignages de personnes qui ont cru en elles et qui sont restées ici où en Afrique pour réussir leur vie.» Pour elle, c’est une façon de montrer qu’il est possible de s’en sortir. «L’idée est de montrer à la jeunesse qu’elle ne peut pas avoir autant de talent et s’arrêter. Il faut que les jeunes avancent pour l’amour du pays, pour eux-mêmes. La plateforme Useful Lives veut ainsi aider les jeunes à découvrir le potentiel qui est enfoui en eux afin qu’ils puissent l’utiliser pour aller de l’avant. C’est ainsi que la philosophie d’Useful lives est de semer cet esprit fight spirit et restaurer en eux des valeurs en les aidant à être de véritables ambassadeurs», insiste Mme Sarr.

