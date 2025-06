Moustapha Diakhaté a été placé hier en garde à vue. Une décision intervenue suite à la convocation à la Division des investigations criminelles (Dic), le même jour, de l’ancien président du groupe Benno bokk yaakaar à l’Assemblée nationale dont les propos à l’endroit du président de la République ont été jugés offensants.

Par Amadou MBODJI – Près de huit mois après son arrestation suivie de sa libération, Moustapha Diakhaté fait l’objet d’une nouvelle arrestation. L’ancien président du groupe parlementaire Benno bokk yaakaar (Bby) a été placé hier en garde à vue suite à ses propos jugés offensants à l’endroit du chef de l’Etat. Une décision prise à l’encontre de l’ex-chef de Cabinet du Président Macky Sall à l’issue de son audition à la Dic, intervenue le même jour. C’est son avocat, El Hadji Diouf, qui a confirmé l’information sur les ondes de la Rfm. Avant d’être placé en garde à vue, l’ancien collaborateur du Président Macky Sall s’est présenté dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic) et a fait une déclaration ferme.

«J’informe l’opinion nationale que je ne répondrai à aucune de leurs questions et je ne signerai pas le procès-verbal de l’audition. La volonté du régime Pastef est de m’envoyer encore à Rebeuss. Si tel est le cas, je demande à tout le monde de renoncer à venir me voir en prison. Je connais le fardeau de la visite carcérale pour les familles, les amis et les proches. Bëguma sonal kenn (je ne veux fatiguer personne)», a martelé l’ancien député.

Il insiste sur sa détermination dans ce qu’il qualifie de «combat politique». A en croire M. Diakhaté, «la seule réponse est le combat politique dans le respect de la Constitution et des lois du pays».

L’homme politique, leader du mouvement «Aar Domi Senegaal -Mouvement pour la République et la démocratie», avait été arrêté en novembre dernier à la suite d’une sortie «polémique» sur les tenants du pouvoir.

C’était lors d’une émission sur une télévision privée. Moustapha Diakhaté avait ainsi critiqué le choix de ses concitoyens sur les tenants du pouvoir pour leur donner la majorité à l’Assemblée nationale. C’est ce qui lui avait valu de purger une peine de deux mois de prison. Ces deux mois passés en prison avaient décuplé son ardeur à défendre ses idées.

A peine libéré, M. Diakhaté avait rapidement repris la parole en réagissant sur les ondes de la Rfm. Et c’était pour faire part de son intention de poursuivre son combat politique. Une mission dont il a du mal à se départir et qu’il considère essentielle pour l’avenir du Sénégal.

ambodji@lequotidien.sn