En prélude à la finale des Abilympics, qui se profile à l’horizon, l’Académie diplomatique africaine, avec ses partenaires, cherche des moyens pour permettre aux Sénégalais vivant avec un handicap de prendre part à cette manifestation, qui se tiendra du 23 au 25 mars 2023 à Metz. En attendant de trouver une réponse favorable auprès des autorités publiques et privées, l’Académie compte organiser une journée de gastronomie franco-sénégalaise, pour trouver des parrains.

Par Justin GOMIS – La finale de la 10ème édition des Abilympics internationaux va se tenir cette année en France du 23 au 25 mars 2023 à Metz. Une manifestation que l’Académie internationale africaine, membre de la Fédération internationale abilympics, prépare avec une certaine minutie. Assimilés à des jeux olympiques exécutés par des handicapés, ces Abilympics ont pour objectif de contribuer à améliorer l’image des personnes vivant avec un handicap dans les différents pays africains. D’après Benoît Saliou Ngom, président de l’Académie diplomatique africaine, «les personnes vivant avec un handicap partagent avec les autres citoyens ce qui fait de l’homme un être humain différent des animaux, à savoir l’intelligence, qui fait qu’ils puissent développer des métiers». Selon lui, «on ne doit pas réduire la personne handicapée à une situation d’incapacité totale». A en croire le président de l’Aca­démie diplomatique africaine, «il y a des choses qu’on ne voit pas, mais il y a beaucoup de choses à améliorer dans le domaine de la mobilité, de l’accès des handicapés diplômés à certains postes». Les initiateurs, dit-il, «sont convaincus que la marginalisation des handicapés dans beaucoup de pays ne se justifie pas». Pour lui, «la question des handicapés au niveau africain est catastrophique».

Dans son discours, Pr Benoît Saliou Ngom rappelle le sort que subissent ces personnes sur le continent. «Dans certains pays, certains handicapés sont sacrifiés pour des raisons d’ordre spirituel ou fétichiste. Heureusement que ce sont des cas très rares chez nous. Nous devons nous mobiliser et savoir que le handicap est multidimensionnel et multiforme et que personne ne peut dire qu’il ne sera jamais handicapé», prévient-il. Il cite l’exemple des accidents récents, qui vont faire perdre à certains blessés leur mobilité.

Cette 10ème édition des Abilympics internationaux va permettre à ces personnes de profiter des vertus de la compétition pour une meilleure intégration sociale. C’est ainsi qu’un appel est lancé à toutes les bonnes volontés publiques et privées pour permettre aux Sénégalais vivant avec un handicap de se rendre à Metz. Il y a déjà le soutien financier de l’association Abilympics France et de l’ambassade de France à Dakar, qui a décidé de prendre en charge certains billets pour les participants. «Les départements ministériels du Sénégal sont aussi engagés à nos côtés. Nous pensons qu’ils seront dans la disponibilité de compléter, et ceux qui ne sont pas directement concernés par cette situation ont pu faire quelque chose pour nous», soutient-il.

De toute façon, l’académie essaie de trouver des moyens financiers complémentaires pour financer ce voyage. «Nous avons prévu d’organiser des journées gastronomiques France-Sénégal pour la recherche de sponsoring. Ces journées gastronomiques ont l’avantage déjà d’être parrainées par de grands chefs français, notamment le chef de la gastronomie française Gomez et le chef Pierre Thiam, un sénégalais connu dans le domaine de la gastronomie établi aux Etats-Unis», informe-t-il.

Pour sa première participation à cette compétition, le Sé­négal présentera 5 candidats, qui vont essayer de décrocher des prix dans le photo-reportage, la confection d’affiches, la broderie, la poterie et la pâtisserie.

justin@lequotidien.sn