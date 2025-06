Par Alioune Badara CISS –

Un nouveau centre de formation professionnelle d’envergure, financé par la Fondation Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, a été officiellement remis au gouvernement sénégalais ce week-end. Ce projet, d’une valeur de plus de 2 milliards F Cfa, vise à transformer l’avenir des jeunes à Mbour, une ville confrontée aux défis de l’exode rural et du chômage. Située à l’entrée de la mégalopole Dakar-Thiès-Mbour, la ville de Mbour est un point de convergence pour de nombreux jeunes des régions de Thiès, Fatick et Kaolack, en quête d’opportunités à Dakar. Cependant, l’économie locale fait face à de grandes difficultés, engendrant un taux de chômage élevé. «Mbour est une ville pleine de potentiel, mais le manque d’infrastructures éducatives et les défis économiques limitent les horizons de nos jeunes», déplore un acteur local de l’éducation. Le faible nombre d’établissements publics d’enseignement et de formation dans le département, malgré une forte croissance démographique, conduit à la sous-scolarisation, aux abandons et à l’analphabétisme, compromettant l’avenir des jeunes et freinant le développement socio-économique du pays. C’est dans ce contexte que la Fondation Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan a décidé d’intervenir, en soutenant l’éducation et la formation, et en offrant des débouchés adaptés au marché de l’emploi. Considéré comme le plus grand centre de formation aux métiers du Sénégal, cet établissement est un «outil de dernière génération, tant par sa conception que sa réalisation», souligne un représentant de la fondation. Il offre aux jeunes de la région de Thiès et de tout le Sénégal l’opportunité de se former dans des domaines variés : «Mécanique, électricité automobile, climatisation, nouvelles technologies de l’information et de la communication, artisanat, entrepreneuriat, gestion et développement personnel.» Ces programmes seront dispensés avec des équipements modernes et encadrés par des équipes de formateurs qualifiés, avec l’objectif de «préparer les apprenants à répondre aux exigences d’un marché du travail en constante évolution», selon un des futurs instructeurs. Ce projet vise à renforcer les compétences des jeunes et des adultes, à générer des revenus et à favoriser leur contribution active au développement économique et social de leur communauté. La Fondation Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, initiatrice du projet, est une institution à but non lucratif reconnue pour son engagement en faveur de l’éducation et de la santé en Afrique. Créée en 2007, elle a financé des projets dans plus de 35 pays et a accordé des subventions significatives dont 185,7 millions de dirhams (50,6 millions de dollars) en 2009, pour soutenir des programmes variés allant de l’éducation à l’infrastructure sociale et humanitaire. La remise officielle du centre de formation professionnelle et d’apprentissage par la Fondation Khalifa Bin Zayed Al Nahyan au gouvernement du Sénégal a eu lieu le vendredi 20 juin 2025 dans les locaux du ministère de la Formation professionnelle à Diamniadio. Le centre, situé à Mbour, est une infrastructure complète comprenant des salles de cours, des ateliers, un grand amphithéâtre, une cantine, des terrains de sport, une mosquée et des locaux administratifs.

