Parvenir à un accès universel à l’eau potable en milieu rural en conformité notamment avec le point 6 des Objectifs de développement durable (Odd) visant à «garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau». Tel est le pari que cherche à gagner l’Office des forages ruraux (Ofor) qui, dans le cadre du Projet eau et assainissement en milieu rural (Peamir) financé par la Banque mondiale pour la période 2018-2022, prévoit de réaliser 30 mille branchements particuliers dans les régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack et Thiès, à raison de 5 mille branchements pour chaque région bénéficiaire.

A Fatick où s’est tenu, ce mercredi 27 janvier, un atelier de lancement et de mise en place des comités de ciblage des bénéficiaires, le Peamir, compte réaliser 1910 branchements dans le département de Fatick, 2100 dans le département de Foundiougne et 910 dans celui de Gossas. A en croire sa coordonnatrice, Mme Maïmouna Diop, le Peamir a pour objectif de soutenir les réformes en cours dans les sous-secteurs de l’hydraulique et de l’assainissement rural, mais aussi de renforcer les performances des acteurs publics et privés en vue d’améliorer l’accès des populations rurales des zones sélectionnées à des services améliorés et durables d’eau potable et d’assainissement. En plus des branchements sociaux, le projet, selon Mme Diop, renferme d’autres composantes que sont les travaux de remise à niveau, l’installation d’unités de coloration dans l’optique d’améliorer la qualité bactériologique de l’eau et des extensions de ré­seau.

Pour être éligible à ce projet, il faut remplir un certain nombre de critères à savoir habiter un village desservi par le réseau, être un ménage situé à moins de 30m du tuyau d’un diamètre minimal de 63 mm et enfin être un ménage vulnérable.