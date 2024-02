Depuis que le Conseil constitutionnel a invalidé le report de l’élection présidentielle acté par le Président Macky Sall et l’Assemblée nationale, le 15 février dernier, les appels au respect de la Constitution et à la fixation urgente d’une nouvelle date pour l’élection présidentielle se multiplient jour après jour. En effet, dans un communiqué de presse, la Nouvelle vision pour l’émergence du Sénégal (Novies), «Guiss guiss bou bess nguir suxali Senegaal», a exprimé son attachement profond au respect de la Constitution sénégalaise. Rappelant les dispositions de l’article 31 de la Constitution, Novies souligne que le calendrier de l’élection présidentielle est établi de manière précise et que seuls la Commission électorale nationale autonome (Cena) et le Conseil constitutionnel ont le pouvoir d’organiser et de superviser le processus électoral. «Que l’essence-même de la loi, émanation de la volonté du Peuple, est de préserver ses sujets contre l’arbitraire et les dérives autoritaires des gouvernants qui, eux-mêmes, sont tenus de s’y conformer», a indiqué la Novies dans son communiqué, saluant également la décision du président de la République de se conformer à cette décision, mais aussi reconnaissant ainsi l’importance de préserver la stabilité et l’image démocratique du Séné­gal. Dans son communiqué, l’organisation a exhorté le Président Macky Sall à respecter ses engagements en fixant rapidement une nouvelle date pour le scrutin, conformément aux dispositions de l’article 31 de la Constitution. «Le calendrier républicain est fixé pour tenir compte d’un éventuel second tour et permettre une passation du pouvoir dans les délais», précise l’organisation. Un autre point saillant de l’appel de Novies concerne les risques potentiels d’une prolongation indue de la période pré-électorale. L’organisation souligne que tout retard dans la fixation de la nouvelle date pourrait entraîner une crise constitutionnelle, avec une possible illégitimité de toute personne élue en dehors du processus démocratique régulier. Une telle situation, avertit Novies, compromettrait sérieusement la stabilité et l’unité nationale, mettant en danger les efforts déployés par les forces vives de la Nation et la Communauté internationale pour maintenir la paix et la cohésion sociale au Sénégal. Novies a donc exprimé l’espoir d’un dénouement positif de la crise politique actuelle et a appelé le Président Macky Sall à écouter la voix du Peuple sénégalais. «Nous souhaitons vivement un dénouement heureux de la crise politique que notre pays traverse depuis lors, et espérons que le président de la République saura écouter la voix du Peuple souverain qui est celle de la raison et celle qui doit prévaloir.»

Par Ousmane SOW