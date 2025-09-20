L’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) veut apporter sa pierre au développement économique du pays. Et pour mieux jouer sa partition, elle a conçu un plan stratégique de développement pour la période 2025-2029, qu’elle a présenté avant-hier en présence du ministre du Commerce et de l’industrie. L’objectif de ce plan estimé à 52 milliards de francs Cfa, est de créer 500 000 emplois formels d’ici 2029, d’accroître le poids des Pme dans le Pib et de stimuler leurs capacités d’exportation.

Mais, l’Adepme ne compte pas seulement se limiter à la création d’emplois. En fait, elle nourrit aussi l’ambition d’augmenter la contribution des Pme au Pib de 25 à 40%, et de porter la proportion d’entreprises exportatrices de 3 à 15%. Des réalisations que l’agence entend faire en se fondant sur trois axes principaux. Le premier axe consiste à moderniser la gouvernance de l’agence et rapprocher ses services des territoires à travers la mise en place de «maisons de la Pme» dans les régions, dont le coût est estimé à 4 milliards de francs Cfa. Dans le même sillage, elle promet de mettre en place une plateforme numérique qu’elle va dénommer «Sama Pme».

Le deuxième axe portera sur l’intelligence économique, sur la création d’un observatoire national des Pme, sur la production régulière d’études et de baromètres sectoriels, et sur la valorisation de la donnée comme outil de pilotage. Elle promet de faire un plaidoyer en faveur des petites entreprises. Mais pour concrétiser cela, l’Adepme estime son besoin financier à 2, 5 milliards de francs Cfa. Enfin, pour le troisième axe qui portera sur l’accompagnement direct des entreprises, elle aura besoin de 45, 5 milliards de francs Cfa pour la formalisation, la digitalisation, l’accès aux financements innovants et aux marchés publics et privés, aux incubateurs de start-up, et le soutien à la relance industrielle.

Le ministre du Commerce et de l’industrie s’est réjoui de cette initiative. «Dans un environnement économique mondialisé et concurrentiel, le Sénégal doit se doter d’outils efficaces pour accélérer son industrialisation, renforcer sa compétitivité et sa promotion du Made in Sénégal», déclare Serigne Guèye Diop. Et de soutenir que «le plan stratégique présenté par l’Adepme s’inscrit pleinement dans la Vision Sénégal 2050 et met en avant quatre dimensions essentielles : une gouvernance transparente et performante, un capital humain de qualité, une valorisation durable de nos territoires et une économie compétitive et inclusive». Pour Sérigne Guèye Diop, «l’industrie et le commerce ont un rôle central à jouer dans cette dynamique». Cependant, «ce rôle ne peut s’exercer pleinement sans le soutien actif des Pme et Pmi, qui constituent l’ossature de notre tissu économique». M. Diop de magnifier ainsi le rôle joué par l’Adepme. «En réaffirmant son positionnement, l’Adepme se donne les moyens de renforcer cet écosystème et de devenir un véritable accélérateur de talents et de hauts potentiels», analyse M. Diop.

En tout cas, avec ce Plan stratégique 2025-2029, l’Adepme affiche son ambition de transformer les Pme sénégalaises en véritables actrices de la croissance.

Par Justin GOMIS – justin@lequotidien.sn