Face aux mutations technologiques, l’Afrique est appelée à repenser son leadership et à affirmer son autonomie numérique. C’est l’un des enjeux soulevés lors de la leçon inaugurale organisée jeudi à Dakar par le Groupe Institut africain de management (Iam) autour du thème : «De l’Intelligence artificielle à l’intelligence souveraine : quel leadership pour le Sénégal 2050 ?» Intervenant à cette occasion, Victor Ndiaye, Pdg de Performance Group, a plaidé pour une appropriation de l’Intelligence artificielle au service des réalités africaines.

Invité d’honneur, le ministre de l’Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a également insisté sur la nécessité de faire de cette technologie un levier de souveraineté et de développement.

Par Amadou MBODJI – La souveraineté numérique de l’Afrique passe nécessairement par une meilleure maîtrise de l’Intelligence artificielle. C’est, en substance, le message porté par Victor Ndiaye. Président-directeur général de Performance Group, il intervenait à l’occasion de la rentrée des Masters que le Groupe Institut africain de management (Iam) a organisée jeudi dernier à Dakar, en animant une leçon inaugurale autour d’un enjeu majeur pour l’avenir du Sénégal et du continent africain : «De l’Intelligence artificielle à l’intelligence souveraine : quel leadership pour le Sénégal 2050 ?»

Présent à cette leçon inaugurale en qualité d’invité d’honneur, Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l’Education nationale, a salué la pertinence de la réflexion développée par Victor Ndiaye. «La première chose à retenir, c’est qu’aujourd’hui l’Intelli-gence artificielle est incon-tournable. Il faut se former, s’y familiariser, s’adapter et même anticiper son évolution. Il faut donc prendre les devants face à l’Intelligence artificielle, tout en mettant en avant notre propre intelligence : l’intelligence africaine, l’intelligence humaine tout simplement, que l’intervenant appelle d’ailleurs l’intelligence souveraine.

Il s’agit, en réalité, d’augmenter cette intelligence par une autre forme d’intelligence : l’Intelligence artificielle. C’est une façon de dire que nous devons avoir notre propre vision, notre propre manière de voir le monde, nos organisations et nos entreprises. Nous devons produire nos propres données et établir des rapports bien spécifiques avec les réalités et le développement de nos contrées.

C’est à partir de là que nous pourrons nous engager sur la voie de la souveraineté numérique, et plus largement de la souveraineté», a fait savoir le ministre de l’Education nationale. Il a également été souligné que la question des langues constituait un pilier essentiel pour favoriser l’inclusion. Par ailleurs, les échanges ont porté sur la souveraineté numérique, notamment dans un contexte où les technologies mobilisent des quantités considérables d’énergie, entraînant ainsi un impact important sur la consommation énergétique.

Il a été rappelé qu’un pays dépendant des importations de pétrole et particulièrement exposé aux fluctuations des prix sur les marchés internationaux, devait tenir compte de ces contraintes énergétiques et préserver sa souveraineté dans ses choix technologiques. «Comme je l’ai évoqué tout à l’heure, même une simple demande, un simple «bonjour» ou un simple «au revoir» adressé à une Intelligence artificielle comme ChatGpt a une incidence considérable sur les ressources énergétiques mobilisées.

A grande échelle, cette consommation pourrait représenter l’équivalent de l’alimentation électrique de tout un village. Nous devons donc absolument aller dans le sens de la souveraineté numérique», argue-t-il.

La véritable révolution que la jeunesse réussira à accomplir résidera dans sa capacité à maîtriser l’Intelligence artificielle, qui constitue un puissant levier pour accélérer les moteurs du développement du Sénégal.

ambodji@lequotidien.sn