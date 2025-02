Alors que les élections législatives approchent, il est plus crucial que jamais de prendre du recul et de réfléchir sérieusement à la direction que prend notre pays sous la gouvernance de Ousmane Sonko et son équipe. Ce gouvernement, qui se présente comme proche du Peuple, a, dans les faits, montré des signes flagrants de déconnexion, d’incompétence et d’opportunisme politique. Voici pourquoi :

1. Un échec économique retentissant

Sous le gouvernement de Ousmane Sonko, l’économie du pays ne cesse de se détériorer. Le chômage, en particulier chez les jeunes, a atteint des niveaux alarmants, et aucune solution concrète n’a été apportée pour relancer les secteurs en difficulté. Les mesures économiques annoncées ont été peu ambitieuses, mal exécutées et souvent plus symboliques que réellement efficaces. Les citoyens attendent des politiques qui répondent à leurs besoins immédiats, pas des promesses creuses sans impact tangible.

2. Un gouvernement opaque et autocratique

Ce qui devait être une gouvernance transparente s’est rapidement transformé en une administration fermée et autoritaire. Les décisions majeures sont prises sans consultation ni débat public, et le gouvernement refuse systématiquement de rendre des comptes de ses actions. L’absence de transparence nuit gravement à la confiance des citoyens, qui se sentent de plus en plus éloignés des processus décisionnels qui affectent leur quotidien.

3. Des promesses trahies

Les slogans électoraux et les promesses de changement n’ont été que de la poudre aux yeux. Ousmane Sonko a trahi les espoirs de ceux qui l’ont soutenu, en se concentrant plus sur ses ambitions personnelles que sur l’amélioration des conditions de vie des citoyens. Les réformes attendues, dans les domaines de la justice, de l’éducation et de la santé sont inexistantes. La politique de Sonko s’est révélée être un jeu de pouvoir, sans vision à long terme pour le pays.

4. Une fracture sociale grandissante

Le discours populiste de Sonko a divisé la société plutôt que de l’unir. Plutôt que d’œuvrer pour unifier les différentes couches sociales et promouvoir la cohésion nationale, son gouvernement a alimenté les tensions et les fractures sociales. Cette approche polarise le pays et met en péril la stabilité dont nous avons besoin pour avancer ensemble.

5. Une gestion catastrophique des crises

Que ce soit face à des crises économiques, sociales ou sanitaires, le gouvernement de Ousmane Sonko a montré une incapacité totale à gérer les situations critiques. Plutôt que de faire preuve de leadership et de prendre des décisions rapides et efficaces, Sonko et son équipe se sont enlisés dans des conflits internes, des tergiversations et des erreurs manifestes qui ont aggravé les crises au lieu de les résoudre.

Le moment de prendre les bonnes décisions est arrivé

Il est temps pour nous, citoyens, de prendre nos responsabilités et de mettre fin à ce gouvernement défaillant. Ousmane Sonko et son équipe n’ont pas été à la hauteur des attentes placées en eux. Les prochaines élections législatives offrent une opportunité unique de faire entendre nos voix et de choisir un avenir différent, basé sur la compétence, l’intégrité et la justice sociale. Mobilisons-nous pour nous rattraper et construisons un avenir où les besoins réels des citoyens sont au cœur des décisions politiques.

Alioune Badara GUEYE (ABG)

Entrepreneur – Fondateur de Vynal – Analyste Politique