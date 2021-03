Les Lions du football vont entamer un stage de préparation le 22 mars prochain en perspective des deux prochains matchs que le Sénégal va jouer contre le Congo et l’Eswatini, pour le compte des éliminatoires de la Can 2022, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise de football (Fsf). «Le regroupement aura lieu à Paris (France) à partir du 22 mars, et le groupe va rejoindre la capitale congolaise (Braz­zaville) le même jour», a précisé la Fsf. Les Lions du Sénégal, déjà qualifiés pour la Can 2022 après quatre victoires en quatre sorties dans le cadre des éliminatoires, vont jouer les Diables Rouges du Congo, le 26 mars, avant de recevoir l’Eswatini au stade Lat-Dior de Thiès, le 30 du même mois. Pour ces deux rencontres, le sélectionneur national Aliou Cissé a fait appel à 26 joueurs dont trois binationaux qui vont découvrir pour la première fois l’Equipe nationale. Il s’agit des défenseurs Abdou Diallo (Psg, France) et Fodé Ballo-Touré (As Monaco, France), ainsi que du milieu de terrain Nampalys Mendy (Leicester, Angleterre). L’an­cien milieu de terrain de l’Equipe U17, Pape Matar Sarr (Fc Metz, France), et l’attaquant des U20, Youssouph Badji (Fc Bruges, Belgique) ont aussi été sélectionnés. Mbaye Diagne (Wba, Angleterre) et Keïta Baldé (Sampdoria, Italie) font leur retour en sélection depuis la Can 2019 jouée en Egypte. L’ancien défenseur de Touré Kunda de Mbour (actuel Mbour Pc) et du Casa-Sports, Abdoulaye Seck (Royal Antwerp, Belgique), a été aussi convoqué. Il a déjà été appelé en Equipe nationale A lors du magistère de Alain Giresse (2013-2015).

Aps