Présenté devant les députés par le ministre de l’Economie, des finances et du plan, Cheikh Diba, le Projet de loi de finances initiale (Plfi) 2027 s’élève à 7005, 6 milliards F Cfa. Face à un contexte économique mondial sous tension et à une croissance nationale ralentie, le gouvernement a fait le pari de la consolidation budgétaire : réduire le déficit à 4, 7% du Pib tout en doublant les bourses de sécurité familiale et en apurant la dette due aux entreprises privées. Mais, le budget a été rejeté par la majorité Pastef.

Que va-t-il se passer ? En s’adressant aux membres de la Commission des finances de l’Assemblée nationale samedi, Cheikh Diba a d’emblée posé l’ambition du projet de budget 2027 : un «budget de responsabilité» axé sur le redressement des finances publiques et la protection des populations vulnérables. Ce projet reste aligné sur la Vision Sénégal 2050 portée par le Président Bassirou Diomaye Faye. Mais, tout cela s’est écroulé devant l’intransigeance de la majorité Pastef, restée dans la logique du rejet de la Lfr.

L’élaboration de ce budget s’inscrit dans une conjoncture complexe. Sur le plan international, les incertitudes géopolitiques au Moyen-Orient et la hausse des prix de l’énergie pèsent sur les importations pétrolières et les subventions de l’Etat. A l’échelle nationale, après une croissance de 6, 75% en 2025 tirée par le démarrage de l’exploitation pétro-gazière (Sangomar et Gta), l’économie ralentit avec une prévision de 2, 7% en 2026 et de 1, 5% pour 2027. «Ce chiffre n’est pas un renoncement, il est le prix assumé du redressement», a précisé le ministre, défendant la vérité des chiffres plutôt que des hypothèses trop optimistes.

Ce cadre s’accompagne de l’accord technique conclu avec le Fmi le 1er septembre 2026 au titre de la Facilité élargie de crédit (Fec) pour un montant de 2, 2 milliards Usd (1243 milliards F Cfa), adossé au plan de redressement «Jubbanti Koom».

Le projet de Loi de finances 2027 s’articule autour des agrégats suivants : les recettes du budget général sont fixées à 5653, 9 milliards F pour des dépenses globales arrêtées à 7005, 6 milliards F. Alors que le déficit budgétaire est de 1351, 7 milliards F, soit 4, 7% du Pib (contre 7, 6% dans le projet de Lfr 2026). Quid du déficit primaire (hors intérêts de la dette) ?

Ramené de 450 milliards F en 2026 à 47, 7 milliards F en 2027, soit 0, 2% du Pib par rapport au projet rectificatif de 2026 rejeté par le Parlement, le texte prévoit une baisse des dépenses de 246, 3 milliards F Cfa et une hausse des recettes de 137, 2 milliards F.

Priorités sociales et soutien à l’économie réelle

Malgré cette rigueur budgétaire, le gouvernement réoriente les dépenses vers des investissements ciblés et le soutien direct aux citoyens : le budget consacre le doublement des bourses de sécurité familiale, qui passent de 70 milliards à 140 milliards F, touchant 1 000 649 ménages. Dans le cadre de la relance du secteur privé, 480 milliards F seront alloués en 2027 au paiement des arriérés dus aux Pme et entreprises locales, portant l’effort total d’apurement de la dette intérieure à 1280 milliards F entre 2025 et 2027.

Pour les secteurs de la santé, de l’éducation et des infrastructures, il est prévu le lancement de la construction de 5 grands hôpitaux, l’édification de 12 Lycées nationaux Armée-Nation (Lynaqe) et 15 000 salles de classe connectées, la poursuite du Grand transfert d’eau (270 km), ainsi que de grands travaux d’infrastructures (pont de Rosso, second pont de Ziguinchor, réhabilitation du rail Dakar-Tambacounda).

Réformes fiscales et rationalisation des subventions

Pour garantir ces financements sans alourdir la dette, l’Etat compte moderniser son système fiscal avec l’entrée en vigueur annoncée du nouveau Code général des impôts et du nouveau Code des douanes, l’audit des grands contribuables, la taxation des services numériques étrangers et la généralisation de la facturation électronique.

De plus, une réforme progressive des subventions énergétiques est engagée pour mieux cibler les bénéficiaires. Tout en préservant le gaz butane domestique et en instaurant un tarif social pour l’électricité, l’objectif est de réduire la charge totale des subventions à 1% du Pib d’ici 2029.

Le projet détaille également le budget alloué aux institutions constitutionnelles : pour la présidence de la République, ce sont 223, 86 milliards F (+9, 44%) qui lui sont alloués, une hausse tirée notamment par la dotation du Fonds intergénérationnel et la réaffectation des loyers administratifs (hors comptes spéciaux, le budget de fonctionnement propre baisse de 6, 52%), 32, 37 milliards F (+9, 58%) pour la Primature, 21, 11 milliards F (-5, 33%) pour l’Assemblée nationale, 1, 50 milliard F (+10, 59%) pour le Conseil constitutionnel, 4, 69 milliards F (-1, 64%) pour la Cour suprême et 13, 07 milliards F (-2, 81%) pour la Cour des comptes.

Face aux députés samedi, le ministre Cheikh Diba a appelé les représentants du Peuple à soutenir ce projet, y voyant l’acte fondateur pour restaurer la crédibilité des finances publiques et garantir un développement équitable et souverain. Mais, cet appel est tombé dans l’oreille d’un sourd.