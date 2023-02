Par Dialigué FAYE – Pour le remplaçant de David Malpass à la tête de la Banque mondiale, les Etats-Unis ont jeté leur dévolu sur l’ancien patron de Mastercard, Ajay Banga. Le Président américain, Joe Biden, l’a annoncé hier. Et pour justifier ce choix, il a invoqué plusieurs facteurs. Il argue, via un communiqué, que «Ajay est particulièrement bien équipé pour diriger la Banque mondiale en ce moment critique de l’histoire. Il a passé plus de trois décennies à bâtir et à gérer des entreprises mondiales prospères qui créent des emplois et apportent des investissements aux économies en développement, et à guider les organisations à travers des périodes de changement fondamental». Aussi, souligne le patron de la Maison blanche, Ajay Banga «a fait ses preuves dans la gestion des personnes et des systèmes, et dans les partenariats avec des leaders du monde entier pour obtenir des résultats…».

Ce candidat à la présidence de l’institution de Bretton Woods «est actuellement vice-président de General Atlantic. Auparavant, il était président et chef de la direction de Mastercard, dirigeant l’entreprise à travers une transformation stratégique, technologique et culturelle».

Le Conseil d’administration de la Bm devrait bientôt commencer à recevoir les candidats avant de retenir une short list, afin de procéder à la sélection finale du remplaçant de David Malpass, qui a décidé d’anticiper son départ.

