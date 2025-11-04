Sorin Mihai Cîmpeanu a présidé hier sa dernière Assemblée générale de l’Agence universitaire francophone. Mais, le 18e président de l’Auf, et le premier président de l’Auf originaire de Roumanie où le français n’est pas une langue officielle, part avec un sentiment de mission bien accomplie. «Je suis fier de ce que nous avons réalisé pendant nos deux mandats ensemble avec le recteur. On a fait de l’Auf le plus grand réseau universitaire du monde. On a monté des centres d’employabilité, des labos, des projets qui montrent la solidarité dans l’espace francophone. Et surtout on a mis en place le concept de francophonie. On a mis en place l’aspect mondial de la francophonie scientifique», a-t-il informé hier lors de l’ouverture de la 19e Assemblée générale de l’Auf. Après son deuxième et dernier mandat à la tête de cette institution qui regroupe tous les pays qui ont en partage la langue française et certains pays lusophones, le souhait de Sorin Mihai Cimpeanu est que le Sénégal prenne le témoin pour assurer à nouveau la présidence de l’Auf. «Ce n’est pas par hasard que Dakar accueille cet événement. Dakar est aujourd’hui le plus grand centre de l’Auf de la francophonie. En ce dernier jour de mon dernier mandat, je suis convaincu que le Sénégal pourrait encore assurer la présidence de l’Auf», a-t-il dit sous des ovations nourries de l’assistance. En fait, un Sénégalais avait déjà présidé aux destinées de cette institution francophone en 1975. Il s’agit du professeur Madani Sy qui était le 5e président de l’Auf. En attendant, pour l’Assemblée générale, qui se tiendra demain, les faveurs des pronostics semblent plaider pour le Sénégal.

Par Justin GOMIS – justin@lequotidien.sn