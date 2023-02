Ndongo Ndiaye a mis un terme à ses fonctions de conseiller spécial chargé de la jeunesse et des sports. Il a démissionné de son poste pour convenance personnelle.

Ndongo Ndiaye a aussi démissionné des instances de l’Alliance pour la République, parti dans lequel il a très tôt milité. Il a adhéré au parti en 2008 et figure parmi les premiers militants de l’Apr tout juste mis sur fonts baptismaux.

L’ancien conseiller spécial salue les années de compagnonnage avec le président Sall.

« Je tiens à remercier, encore une fois, le Président Macky Sall, Président de la République et Président de l’APR, et lui exprimer ma gratitude pour la confiance mainte fois renouvelée et le soutien qu’il m’a apporté durant toutes ces années de compagnonnage. Je reste entièrement engagé au service de mon pays, le Sénégal, pour un avenir de paix et de prospérité » a précisé Ndongo Ndiaye.