Par Ousmane SOW –

«Macky Sall, par sa générosité et son courage politique, il a accepté de mener cette liste, malgré ses charges internationales», a déclaré Aïssata Tall Sall, hier, lors de la clôture de la session ordinaire unique de l’année 2024-2025.

Membre de la commission ad hoc chargée de la réforme du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, elle a également salué la maturité politique du Peuple sénégalais, qui s’est exprimé «comme un seul homme» lors des élections du 17 novembre 2024, permettant l’installation d’une nouvelle législature. «Le peuple sénégalais, dans sa grande sagesse, a démontré une capacité rare à accepter la différence. Et c’est dans cette différence que réside la richesse de notre Nation», a-t-elle souligné, rendant aussi un hommage appuyé à ses collègues du groupe parlementaire, soulignant une cohésion sans faille. «Jamais un poste ne nous a divisés, jamais un privilège ne nous a séparés», dit-elle. Accueillant les représentants des parlements de la Mauritanie, de la Gambie et du Maroc, la députée a célébré «le Sénégal, pays de la Téranga, terre d’amitié et de fraternité», avant de dresser un bilan réaliste mais optimiste de la session écoulée. «Nous avons travaillé, parfois avec véhémence, parfois avec difficulté, mais toujours avec une conscience claire : celle de servir le Sénégal», fait-elle savoir, tout en réaffirmant son soutien aux réformes engagées par le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, et rappelant que de nombreux défis restent à relever, notamment sur les plans économique et social. «Nous serons au rendez-vous. Nous poursuivrons les réformes, tant qu’elles sont faites pour le bien du Peuple sénégalais», a-t-elle prévenu.

