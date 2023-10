C’est le top départ pour la Présidentielle de février 2024. La Direction générale des élections (Dge) va remettre aujourd’hui les fiches de parrainages. Cette fois, les candidats auront le choix entre le parrainage citoyen, parlementaire et celui des élus locaux.

Par Malick GAYE – C’est le premier pas vers une élection. La campagne de collecte de parrains va officiellement débuter aujourd’hui. La Direction générale des élections (Dge) a donné rendez-vous aux mandataires pour disposer des fiches, aussi bien électronique que papier de parrainage.

Pour cette année, la Dge a tenu à rappeler que chaque mandataire doit se présenter avec une lettre de désignation dûment signée par le candidat à la candidature.

Le parrainage est instauré pour éviter les candidatures pléthoriques. A cet effet, pour participer à la Présidentielle de 2024, le candidat doit avoir au moins 44 231 électeurs et au plus 58 975 parrains, soit 0, 6 et 0, 8% du fichier électoral pour ceux qui ont fait le choix du parrainage civil. Une partie des parrains doit provenir de 7 régions, à raison de 2000 signatures par région.

Pour ceux qui ont choisi le parrainage parlementaire, il leur est demandé 8% du nombre total de députés, soit 13 parlementaires. Pour les candidats qui vont choisir de se faire parrainer par les élus locaux, ils devront avoir la signature de 120 présidents de Conseil départemental ou maires.

