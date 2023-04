Le train est arrivé à l’heure à Thiès. «Je déclare solennellement ma candidature à l’élection présidentielle de 2024», a affirmé Idrissa Seck lors d’une conférence de presse. C’est une officialisation pour l’Ex-Premier ministre qui va tenter d’accomplir son ambition suprême pour la quatrième fois le suffrage des Sénégalais, après 2007, 2012 et 2019. Pour l’instant, il refuse de s’en prendre à Macky. «Mon départ n’a rien avoir avec un éventuel 3 éme mandat de Macky. Qui parmi vous sait s’il est candidat ? Personne ! C’est moi qui suis candidat. Même s’il est candidat, je vais battre campagne comme Macky l’a fait en 2012. Je ne referai pas cette erreur», assume Idy. Il ajoute : «S’il est candidat, il y aura le Conseil constitutionnel qui doit valider ou non sa candidature. S’il valide, il faudra l’affronter. Et au final, c’est le Peuple sénégalais qui va décider. Si le Peuple sénégalais ne m’accorde pas son suffrage, tant pis. Ça ne va pas changer ma vie.»

Idrissa Seck, qui dirige cette institution depuis 2020, après avoir remplacé l’ancienne Première ministre Aminata Touré, a annoncé son départ de la Présidence du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). En même temps,

Yankhoba Diatara et Aly Saleh Diop, vont quitter le gouvernement du Premier ministre, Amadou Ba. Ils étaient respectivement ministre des Sports et ministre de l’Élevage.