La candidature du 3ème Premier ministre du Président Macky Sall amuse le président du parti La République des valeurs (Rv). Thierno Alassane Sall (TAS) juge celle-ci incohérente, en se fondant sur la posture que Mahammed Boun Abdallah Dionne a toujours eue face à son ancien patron, le chef de l’Etat. Par Amadou MBODJI –

Thierno Alassane Sall (TAS) juge la candidature de Mahammed Boun Abdallah Dionne «tout simplement incohérente», d’après la posture qu’il a toujours eue devant le chef de l’Exécutif et devant les incohérences et «déboires» qui ont marqué le régime actuel. «Lorsque j’ai refusé le contrat avec Timis, c’est Boun Abdallah qui l’a signé, cinq jours après ma démission. Et Timis est parti avec 200 milliards de nos francs», a lancé l’ancien ministre de l’Energie dans l’équipe gouvernementale dirigée par Mahammed Boun Abdallah Dionne, aujourd’hui candidat à la candidature pour l’élection présidentielle du 25 février 2024, après le choix porté sur Amadou Ba par le patron de Bby, le Président Macky Sall.

Poursuivant son argumentaire, le président de la République des valeurs (Rv) de souligner que la candidature de Mahammed Boun Abdallah Dionne pour l’élection présidentielle de 2024, «c’est une décision qui défie les exigences de son mentor, qui continue d’appeler à se réunir derrière le candidat de Benno bokk yaakaar (Amadou Ba)».

Evoquant le sentiment qui l’anime lors de l’émission «Tribune présidentielle» sur la Sen Tv, Thierno Alassane Sall n’a pas manqué d’exprimer «ses doutes» quant à la sincérité de la candidature de l’ancien Premier ministre Boun Dionne. «Moussoul wahh déétt (Il n’a jamais dit «Non») devant le président de la République, même s’il lui semblait incompréhensible que quelqu’un puisse dire «Non» au chef de l’Etat», poursuit Thierno Alassane Sall, qui pense bien que cette candidature de l’ancien Premier ministre est «voulue» et «orchestrée». «Pourquoi je rigole de la candidature de Boun Abdallah et de ses nouvelles positions de changer les contrats signés ? C’est parce que c’est lui-même qui les a signés du temps où il occupait le poste de Premier ministre. Alors, comment celui qui n’a jamais dit «Non» devant les négociations, veut nous faire croire qu’il est sincère dans son nouveau projet», s’étonne le patron de la République des valeurs (Rv).

Soulignant qu’il «s’agit d’être cohérent et de dire «Non» le moment opportun», TAS d’en rajouter une couche en soutenant qu’il «est temps que les Sénégalais puissent enfin distinguer ceux qui les leurrent des hommes intègres, prêts au sacrifice». Lors de son passage à l’émission «Faram Facce» de la Tfm, le 3e Pm du Président Macky Sall avait affiché sa détermination à remporter le scrutin présidentiel de 2024. Tout en considérant les autres candidats comme des adversaires, Mahammed Boun Abdallah Dionne avait aussi déclaré qu’il n’avait besoin de la permission de personne pour être de la course au palais de la République. Non sans démontrer qu’il demeure un candidat crédible, qui va opérer des changements en profondeur une fois qu’il aura obtenu le fauteuil présidentiel.

ambodji@lequotidien.sn