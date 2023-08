Leader du mouvement «Demain c’est maintenant», le journaliste Mamoudou Ibra Kane veut faire partie de la course à la Présidence. Il a déclaré hier sa candidature et dit travailler à matérialiser celle-ci.

Par Amadou MBODJI – Le journaliste Mamoudou Ibra Kane a décidé de tourner le dos au micro et aux salles de rédaction pour investir le terrain politique. Après avoir mis en place le mouvement «Demain, c’est maintenant» dont il est le leader, Mamou­dou Ibra Kane déclare sa candidature à la Présidentielle de 2024. Le désormais ex-présentateur des journaux radio de la Rfm et de I-Radio l’a fait savoir hier lors de l’émission «Le Jury du dimanche» qu’il animait auparavant à I-Radio avant son intrusion en politique.

«Oui, je suis candidat. Je travaille pour que cette candidature soit victorieuse.» C’est ainsi que Mamoudou Ibra Kane s’est positionné pour aller à la pêche aux voix pour tenter d’être le prochain locataire du Palais de l’avenue Léopold Sédar Senghor après la fin du mandat du Président Macky Sall.

«Avec les membres du mouvement «Demain c’est maintenant», mais au-delà de ce mouvement, les Sénégalaises et les Sénégalais pour dire qu’aujourd’hui, il faut que nous nous engagions résolument vers un pays où règne la paix», a confié le journaliste.

«Oui, nous sommes candidat et nous travaillons à remplir les conditions de cette candidature. Comme vous le savez, il y a le parrainage et nous y travaillons. Nous travaillons également sur d’autres étapes du processus électoral pour que cette candidature soit recevable et que nous puissions participer à la compétition le 24 février 2024», ajoute-t-il. Au-delà de sa volonté de faire regagner la paix au Sénégal secoué par une crise «socio-politique», Ma­moudou Ibra Kane compte s’appuyer sur le triptyque nourriture-éducation-santé pour offrir de meilleures conditions d’existence aux Sénégalais pour séduire l’électorat.

«J’ai envie de nourrir les Sénégalais convenablement, les éduquer convenablement, les soigner convenablement, assurer la stabilité de ce pays, stabilité sans laquelle rien de durable ne peut être construit. Nourrir les Sénégalais, c’est l’autosuffisance», argue-t-il.

Le candidat déclaré soutient qu’il ne faut pas «penser à faire émerger un pays si vous ne réglez pas, au préalable, la question de l’autosuffisance. On ne peut pas passer notre temps à dire que nous ne sommes pas autosuffisants en riz, nous ne sommes pas autosuffisants en farine, nous ne sommes pas autosuffisants en mouton, nous ne pouvons pas donc avoir un tel discours et penser qu’on peut faire émerger le pays. Je pense qu’il faut attaquer cette question de l’autosuffisance», ainsi affiche sa détermination M. Kane pour résoudre les difficultés du Sénégal.

«Cette question cache l’enjeu de l’industrialisation, l’enjeu de la transformation. L’autre priorité, c’est l’emploi, mais également la diaspora. C’est pour cela que nous préconisons parmi les mesures phare que nous allons prendre, si les Sénégalais nous accordent leur confiance, ce que nous appelons les assises nationales de la diaspora et de la migration. Assises nationales qui seront ouvertes à nos compatriotes qui vivent à l’étranger, aux partenaires du Sénégal, mais aussi aux pays d’accueil, et cela va être sanctionné par un ministère des Affaires étrangères et de la diaspora. Parce que la diaspora est plus large, dans la mesure où elle prend en compte les gens qui vivent à l’étranger et qui ont la fibre sénégalaise», mentionne-t-il avant d’aborder la question de la migration irrégulière. «Est-ce que l’évaluation qui devrait être faite l’a été ?», se demande-t-il. «Je crois qu’il faut avoir le courage de dire que les choses n’ont pas marché. Une fois que vous êtes à ce niveau de réflexion, ça veut dire que vous reconnaissez vos erreurs. C’est pourquoi nous pensons que parmi les actions à entreprendre, il y a la rectification d’un certain nombre d’erreurs commises par nos gouvernants dans plusieurs domaines, y compris celui de la migration», explique l’invité du «Jury du dimanche».

