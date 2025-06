Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a promis, hier à Diama, d’apporter des réponses concrètes aux préoccupations des producteurs, notamment par rapport à la question portant sur la pression aviaire qui sévit actuellement dans cette partie de la région de Saint-Louis (Nord), selon l’Aps.

«Nous avons décidé de discuter avec les producteurs, de comprendre leurs attentes et de les prendre en charge de manière précoce. Ce dialogue entre l’Etat et les producteurs va continuer pour que nous soyons au cœur de leurs préoccupations en termes de réponses adaptées par rapport aux problématiques auxquelles ils sont confrontés», a-t-il assuré.

Le Président Faye s’exprimait à l’occasion de la visite d’un nouveau casier agricole à Diama, dans le département de Saint-Louis, à l’occasion d’une tournée économique de 48 heures qu’il a entamée jeudi dans le Pôle-territoire nord.

Le chef de l’Etat a ainsi indiqué que les dispositions nécessaires seront prises pour satisfaire les doléances des producteurs.

En termes de réponses adaptées aux problèmes soulevés par ces derniers, il a évoqué la mise à disposition à temps des intrants, la modernisation des infrastructures, la lutte contre la pression aviaire qui nécessite une synergie conjointe avec la Mauritanie voisine, et une disponibilité du financement à un prix beaucoup plus compétitif. Bassirou Diomaye Faye a souligné que ces points évoqués permettront d’emblaver plus de surfaces de terres cultivables et d’avoir plus de productions à mettre au niveau du marché, au grand bénéfice des populations locales.

Il a également dit être conscient du potentiel agricole de la vallée du fleuve Sénégal et mesure l’attente des producteurs dont les efforts restent à saluer malgré les nombreuses difficultés qu’ils rencontrent.

«L’agriculture doit être le fer de lance de l’économie de notre pays, surtout dans cette région qui nous vaut une très grande satisfaction, et peut nous valoir davantage pour l’atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire que nous nous sommes fixés», a-t-il lancé à Diama, dernière étape de sa tournée économique entamée jeudi dans la région de Saint-Louis.

Le président de la République était accompagné des ministres de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage, Mabouba Diagne, de l’Industrie et du commerce, Serigne Guèye Diop, de la Santé et de l’action sociale, Ibrahima Sy, et de l’Urbanisme, des collectivités territoriales et de l’aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, et d’autres officiels.