La prévention des risques professionnels a enregistré des résultats satisfaisants au Sénégal. D’après Marie Diallo, directrice de la Prévention des risques professionnels à la Caisse de sécurité sociale, une tendance baissière a été notée ces dernières années. «Entre 2022 et 2023, nous avons pu baisser la sinistralité dans 5 secteurs majeurs de 56 à 47%», a-t-elle révélé mercredi, à l’occasion de la cérémonie de lancement des activités du Mois africain de la prévention au Sénégal. Si cette tendance baissière continue, les risques demeurent toujours. «Nous accentuons beaucoup nos activités autour de ces secteurs et même d’autres, parce que du fait de la dynamique économique, du fait de la croissance de la main-d’œuvre dans certains secteurs, nous recensons de nouveaux risques. Nous recensons des accidents dans certains secteurs qu’on ne m’a pas présentés. Donc nous allons redéployer aussi des stratégies pour toujours accompagner le monde de travail. Vous n’êtes pas sans savoir que tout travail présente un risque. De ce fait, nous accompagnons les travailleurs et les employeurs à cette maîtrise. C’est tout le sens du lancement des activités du Mois africain de la prévention au Sénégal. Cette année, nous allons nous pencher sur un sujet d’actualité.» Elle poursuit : «Il s’agit de la prévention des risques professionnels à l’épreuve des transformations numériques, des nouvelles mutations technologiques. Nous allons, avec nos partenaires classiques, du moins les acteurs de la prévention au niveau au Sénégal, mais également les acteurs du secteur du numérique, réfléchir ensemble aux opportunités, aux défis et aux stratégies d’adaptation. La prévention des risques professionnels doit se positionner avec les nouvelles technologies, les transformations numériques qui affectent beaucoup le monde du travail.»

Pendant tout le mois d’avril, l’accent sera mis sur les transformations numériques, la digitalisation. «Nous allons parler du télétravail, des risques psychosociaux que ça engendre, les problèmes de cybersécurité. Nous allons pouvoir échanger avec les professionnels des deux domaines pour pouvoir dégager des stratégies d’adaptation. Nous n’en doutons pas qu’il y aura des opportunités à exploiter pour pouvoir travailler, mieux travailler dans cet environnement de plus en plus connecté», assure Marie Diallo, directrice de la Prévention des risques professionnels à la Css.

Ces actions seront menées en fonction des différents secteurs retenus dans le pays. «Au Sénégal, en fonction de la dynamique du secteur économique, nous avons 5 secteurs majeurs. Avec ces 5 secteurs, nous avons quasiment 50% de la population active. Il s’agit du secteur du Btp, du secteur de l’industrie agroalimentaire, du secteur du commerce, de la pêche et du secteur des mines. Ce sont les 5 majeurs aujourd’hui au Sénégal où la sinistralité est la plus forte et où nous déployons beaucoup d’activités pour réduire cette sinistralité», a-t-elle ajouté.

