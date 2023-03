Un centre d’évaluation de l’aptitude visuelle a été mis en place à l’Unité de formation et de recherche en santé (Ufr Santé) de l’université Iba Der Thiam de Thiès, dans le cadre d’un projet-pilote visant à contribuer à la réduction des accidents de la route par le dépistage du champ visuel de 2500 conducteurs en deux ans. Dénommé Unité mixte de recherche, d’exploration et de diagnostic (Umred), le centre de vision de l’Ufr santé s’inscrit dans le projet Eye Care Program ou Contribution à la sécurité routière par le champ visuel. C’est un projet issu d’un partenariat public-privé, no­tamment entre l’Ufr santé de l’Université Iba Der Thiam de Thiès (Uidt) et la firme pharmaceutique Novartis.

Les syndicats de transporteurs, les Forces de sécurité, les compagnies de transport public et des compagnies d’assurance étaient représentés au lancement de ce projet, à l’Ufr Santé, sise au quartier 10-ème. L’ini­tiative vise à renforcer la santé oculaire des conducteurs, et ce faisant, à réduire les accidents de la route liés à ces troubles visuels.

Novartis a consenti une enveloppe de 78 millions de francs Cfa pour l’achat de matériels médicaux destinés aux tests de dépistage, et compte appuyer le renforcement de capacités des professionnels de la santé. Ce projet s’accompagne d’une sensibilisation sur les maladies oculaires et le glaucome, ainsi que d’un traitement, en collaboration avec des ophtalmologistes. Pendant les 24 mois, les 2500 conducteurs ciblés par le projet auront droit chacun à trois consultations gratuites. Les pathologies pouvant être gérées par le personnel local, le seront et les autres pourront faire ultérieurement l’objet de référence vers d’autres structures de santé, relèvent les promoteurs du projet. «Nous avons déjà commencé hier (mardi) par la visite ophtalmologique et nous allons poursuivre avec l’examen du champ visuel, pour pouvoir donner les premiers résultats dans trois mois», a dit la professeure Aïssatou Magatte Wane, enseignante en ophtalmologie à l’Ufr Santé de l’Uidt et coordonnatrice du projet.

Le centre de vision baptisé Madoune Robert Ndiaye, du nom de l’ancien coordonnateur de l’enseignement de l’ophtalmologie de l’Ucad (2010-2014), se veut un centre-pilote dont le modèle pourrait être dupliqué dans l’ensemble des régions du pays, et éventuellement dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, si les résultats sont con­cluants.

Avec 4000 accidents et 600 décès par an, les accidents de la route sont devenus un problème de santé publique au Séné­gal, a relevé Manon Coulibaly, Directrice générale de Novartis Afrique de l’Ouest francophone. Une étude menée en 2017 avait montré que «21% des titulaires de permis de conduire ont des troubles visuels qui affectent leur capacité à conduire». Dans neuf accidents sur dix, l’être humain est responsable et 20% de ces cas sont dus à des troubles visuels, selon d’autres études.