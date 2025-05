L’exercice militaire multinational «African Lion» 2025 se tiendra du 3 au 15 mai dans les centres d’entraînement tactique de Dodji (Linguère) et Thiès sur le thème : «Le creuset stratégique de coopération et d’expérience partagée», a appris l’Aps de source officielle.

Organisée conjointement par les Forces armées sénégalaises et les Etats-Unis d’Amérique, cette manœuvre vise à renforcer la coopération sécuritaire, l’interopérabilité des forces, ainsi que leur préparation face aux menaces multiformes, selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa).

Des unités militaires de la Côte d’Ivoire, de la Mauritanie, des Pays-Bas, des Etats-Unis et du Sénégal prendront part à cet exercice interarmées qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique avec les alliés transatlantiques.

Le scénario opérationnel de cet exercice porte sur la lutte contre les organisations extrémistes violentes, dans un contexte simulé d’agression transfrontalière mêlant attaques conventionnelles et actions asymétriques.

Des activités civilo-militaires sont également prévues au profit des populations locales de Dodji et Thiès, avec notamment des consultations médicales gratuites et des dons de médicaments, précise la même source.

Une Journée Vip, prévue le jeudi 15 mai à Dodji, au Centre d’entraînement tactique Colonel Thierno Ndiaye, marquera la fin de l’exercice pour présenter l’activité et son déroulement aux autorités militaires et civiles invitées. Une journée culturelle aura lieu la veille, le 14 mai, en prélude à la cérémonie de clôture.