Pays pris dans les taux ou dans l’étau ? En tout cas, il faudra payer fort pour lever des fonds sur les marchés financiers avec un taux de crédit fixé à 12%. C’est le coût à payer pour continuer à financer l’économie nationale en berne depuis plusieurs mois. On avait entendu les réactions outrées après l’Eurobond levé à 7%, mais il faudra passer par cet effort pour commencer à reconstruire à partir du «3ème sous-sol» d’un pays en ruines. Pour le tandem et le Mfb, sorti du même univers énarque, c’est l’heure de l’ingénierie financière pour relancer le pays et illuminer le visage des Sénégalais après 11 mois à la tête de l’Etat.

Par Sucré-Salé