Le Gouverneur de la région de Kaffrine (Centre), William Manel, a magnifié, vendredi, l’élan de solidarité exprimé par les populations après l’accident survenu à Sikolo, et dans lequel ont péri 41 personnes. «Nous magnifions la dimension humaine et sociale des populations de Kaffrine, qui ne cessent d’apporter leur soutien moral et financier aux victimes de l’accident», a salué l’autorité administrative.

William Manel s’exprimait au terme d’une rencontre avec les différents chefs de service de la région, pour faire le point sur l’organisation des secours, l’accompagnement et le suivi des victimes. «A ce jour (hier), parmi les blessés, quatre-vingt-six ont été libérés des structures sanitaires et treize sont en réanimation», a-t-il fait savoir. Outre l’Etat et le Khalife général des Mourides, il a annoncé que «d’autres bonnes volontés se sont bien distinguées sur le plan moral et psychologique». «C’est le cas de l’Evêque de Kaolack, les chefs religieux de la région et le groupe parlementaire Liberté et démocratie», a dit M. Manel.