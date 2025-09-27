Un outil pédagogique sera introduit, cette année, dans les enseignements pour favoriser l’inclusion dans le système scolaire des élèves en situation de handicap. Cet outil pédagogique, connu sous le vocable de Cfm-Tv, fait l’objet, ces deux derniers jours, d’un atelier pour son utilisation.Par Amadou MBODJI –

L’outil pédagogique Cfm-Tv vise à favoriser l’inclusion des élèves en situation de handicap dans le système scolaire. Cet outil sera utilisé, cette année, pour évaluer le potentiel des enfants et les accompagner dans leur circuit scolaire. Les enseignants formés à cet outil pourront mieux prendre en charge les élèves en situation de handicap et leur offrir un environnement scolaire plus adapté. Les autorités éducatives, à travers les Ia et Ief, sont chargées de former les enseignants. «L’objectif de ce projet mis en œuvre entre janvier 2025 et décembre 2026, c’est d’arriver à suivre 9000 enfants au niveau de 15 établissements, avec 150 enseignants qui ne seront pas seulement formés à cet outil-là, mais également sur les pratiques pédagogiques inclusives, l’évaluation du potentiel de ces enfants-là. Donc, ils auront tous les outils nécessaires et les compétences pour prendre en charge ces enfants et les accompagner dans leur circuit scolaire», fait savoir Mme Aïcha Diamé, cheffe du projet thématique «Education inclusive et formation professionnelle» à Humanité & Inclusion, organisatrice de l’atelier en marge duquel elle intervenait hier à Good Rade. Le projet vise à améliorer la collecte de données sur les enfants en situation de handicap dans les écoles sénégalaises. Car actuellement, les données collectées ne prennent pas en compte de manière fiable la situation de handicap des enfants, si l’on suit les explications de la cheffe de projet. «Au niveau national, nous avons des données. Mais ces données, souvent collectées au niveau des écoles, ne prennent pas en compte de manière fiable la situation de handicap de l’enfant. Et c’est pourquoi nous avons ciblé 15 établissements, 10 à Dakar et 5 à Ziguinchor. Donc, 150 enseignants seront formés pour l’utilisation de l’outil Cfm-Tv. Ils seront dotés de tablettes pour collecter les données. Nous avons aussi mis en place le Survey Cto, qui est un système d’analyse des données qui nous permettra après de pouvoir poser des mesures d’accompagnement auprès de ces enfants-là, afin qu’ils puissent mieux s’adapter à l’environnement scolaire, en termes d’aménagement même dans les classes, d’aménagement raisonnable, mais aussi d’appropriation des contenus pédagogiques qui sont dispensés dans les classes», tient à préciser Mme Aïcha Diamé.

