Souvent les parents, qui ont des enfants à intelligence réduite, ont tendance à les garder à la maison. Or, ils ont besoin aussi de s’épanouir pour prétendre au même destin que les enfants «normaux». Grâce à l’appui du ministère de la Femme et de Spécial Olympics, plus de 170 gamins ont bénéficié ce week-end de séances de coaching. Et ils les ont adorées.

Par Justin GOMIS – Le temps d’une matinée, Spécial Olympics a procuré de la joie aux enfants déficients intellectuels. Ils courent, sautillent et multiplient les séances d’entraînement sous le regard affectueux et aussi compatissant des pa­rents, du public,…

Grace à l’appui de la Cellule d’appui et de la protection de l’enfant (Cape), logée au ministère de la Famille, de la femme et de la protection des enfants, ces enfants à intelligence réduite ont bénéficié d’activités sportives inclusives. L’objectif visé est de sensibiliser les parents sur l’importance d’amener ces tout-petits aux entraînements sportifs pour leur faire prendre conscience qu’ils doivent suivre un régime alimentaire pour leur bien-être. Il vise aussi à accorder à ces enfants déficients intellectuels la même chance de réussite que les autres enfants dits normaux. Ainsi, ils étaient plus de 170 jeunes athlètes, entraînés par 50 coaches volontaires et plus de 150 parents à converger vers le Stade Iba Mar Diop où cette activité sportive a eu lieu ce week-end.

Ces enfants déficients intellectuels ont eu à faire des activités sportives en tous genres et des techniques manuelles, en présence de la chargée de programme du ministère de la Famille, de la femme et de la protection des enfants. Une activité inclusive, fortement magnifiée par les organisateurs. «Nous saisissons cette occasion pour rappeler que la Cape accompagne Spécial Olym­pics depuis 2012, dans l’élaboration de notre programme et de notre projet d’inclusion des enfants à intelligence spéciale ou à intelligence trop faible. Nous renouvelons nos remerciements à la Secrétaire générale de la Pro­tection de l’enfance pour cet accompagnement qui a été très fructueux pour nos jeunes et qui nous a permis de réaliser cette journée», a magnifié Mme Rajah Dioury Sy, présidente de Spécial Olympics.

justin@lequotidien.sn