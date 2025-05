L’Association sénégalaise pour la promotion de l’Orl «Sen Apport» a procédé à la remise d’un matériel d’endoscopie au service d’Orl du Centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou. L’objectif est de permettre au service de prendre en charge des urgences qui intéressent les voies aérodigestives supérieures. Docteur Ababacar Diégane Faye, chirurgien Orl et membre de l’association «Sen Apport», après avoir apporté des détails sur l’importance de l’outil, il a insisté sur son entretien : «Dans le cadre d’un projet intitulé Endoscopie pour tous, porté par l’association «Sen Apport», nous avons effectué un don. Ce projet a pour objectif d’équiper les structures hospitalières du Sénégal. Le matériel d’endoscopie permet de prendre en charge des urgences et des pathologies Orl qui intéressent les voies aérodigestives supérieures. C’est la localisation anormale de corps étranger soit dans l’œsophage, soit dans la trachée ou les bronches, et qui peut constituer une urgence extrême vitale, surtout chez l’enfant. Ce matériel permet la prise en charge de ces pathologies. C’est onéreux, et ce coût a fait que nous avons insisté sur l’entretien de l’outil.»

La cérémonie de réception du matériel d’endoscopie a été présidée par Dr Annette Seck Ndiaye, présidente du Conseil départemental de Sédhiou, par ailleurs Pca du Centre hospitalier Amadou Tidiane Ba de Sédhiou. A cette occasion, Dr Junie Ndadi, cheffe du service Orl de l’établissement hospitalier de Sédhiou, soutient que l’acquisition de ce matériel va faciliter la prise en charge des urgences. «Sur quatre années, nous avons reçu beaucoup de cas de la sorte que nous avons évacués parce que nous étions dans l’impossibilité de les extraire. Alors, le matériel permettra de ne plus évacuer les malades dans les régions voisines ou plus loin, parce que c’est tout simplement coûteux et stressant pour les familles. C’est un matériel qui est onéreux et qui est très sensible, ce sont des optiques et les optiques sont fragiles. C’est tout le service qui devra entretenir le matériel, parce qu’il y va de l’intérêt de tous.»

Le Secrétaire général de l’Association sénégalaise pour la promotion de l’Orl «Sen Apport», Docteur El Hadji Malick Diop, a rappelé que plusieurs patients ayant avalé des objets, surtout des enfants, ont perdu la vie en raison de l’absence de matériel d’endoscopie dans les hôpitaux du Sénégal. C’est la raison qui poussé à lancer des cotisations avec le slogan «Endoscopie pour tous». A travers des cotisations, des membres de l’Association sénégalaise pour la promotion de l’Orl «Sen Apport» et des partenaires de 12 structures hospitalières du Sénégal ont été dotés de matériel d’endoscopie et peuvent désormais prendre en charge les cas compliqués.

Par Seydou Tamba CISSE – seydou.cisse@lequotidien.sn