En mars 2025, les prix à la consommation baissent de 0, 5% par rapport au mois précédent, principalement en raison du repli des prix des «produits alimentaires et boissons non alcoolisées» de 1, 1%, qui constitue le poste de dépense le plus important des ménages. Cette tendance est également renforcée par la baisse respective des prix des biens services de «santé», de «logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles» de 0, 3% et de «l’information et communication» 0, 2%.

Le recul des prix des «produits alimentaires et boissons non alcoolisées» s’explique principalement par le repli de prix des légumes, en lien avec une offre abondante due à la période de récolte. Les baisses les plus marquées concernent les légumineuses vertes de 17, 5%, les légumes feuillus ou tiges 16, 9%, ainsi que les légumes-fruits 14,6%. Par ailleurs, des prix d’autres produits de consommation, tels que les fruits tropicaux frais, qui ont connu une baisse de 36, 7%, les caprins sur pied 12,4%, la viande fraîche, réfrigérée ou congelée 0,7% et les huiles végétales 0,3% contribuent également à cette tendance baissière.

Toutefois, précise l’Ansd, «la hausse des prix des poissons, vivants, frais, réfrigérés ou congelés de 2, 2%, de la viande fraîche, réfrigérée ou congelée 2%, des caprins sur pied 5,6% et des agrumes 9, 6% atténue en partie cette diminution globale».

Au titre des biens et services d’«information et communication», la réduction des prix est principalement due à la diminution de ceux des services de réparation et de location de matériel d’information et de communication de 1, 5%, des équipements pour téléphonie mobile 0, 9%, ainsi que les prix des ordinateurs et portables 0, 7%.

Les prix des biens et services liés à la «santé» ainsi qu’à ceux du «logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles» enregistrent chacun une baisse de 0, 3% en variation mensuelle. Dans le secteur de la santé, ce recul s’explique principalement par la diminution des prix des médicaments à base de plantes et des produits homéopathiques de 2, 2%, malgré une légère hausse des produits de diagnostic médical de 0, 2%. S’agissant des biens et services de «logement, eau, électricité, gaz», la baisse s’explique principalement par celle des prix de la consommation d’électricité de toutes sources de 0, 6% et de l’approvisionnement en eau 0, 5%, en lien avec les températures plus fraîches de la période.

S’agissant des services de «soins personnels, protection sociale et biens divers», leur évolution négative est «imputée à la baisse des prix des services religieux d’1, 6% et de coiffure 0, 8%, ainsi qu’à celle des articles pour l’hygiène corporelle 0, 1%. Concernant les «boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants», leurs prix ont replié de 0, 4% en variation mensuelle. Cette évolution est liée principalement à la baisse des prix des stupéfiants de 4, 0%, des bières 1, 1%, ainsi que les spiritueux et liqueurs 0, 5%. Quant aux prix des services des «assurances et services financiers», «d’enseignement» et de «loisirs, sport et culture», ils sont demeurés stables au cours de la période sous revue. Au titre des services de «transport», leurs prix s’apprécient de 0, 1% en rythme mensuel. Cette évolution s’explique principalement par la hausse des prix des motocyclettes d’1%, des lubrifiants 0, 5%, des services de livraison de marchandises 0, 4%, ainsi que des voitures d’occasion 0,3%. Toutefois, cette tendance haussière est atténuée par la baisse significative des tarifs du transport aérien de passagers, aussi bien sur les vols domestiques de 6% qu’internationaux 5, 4%…

En ce qui concerne les prix de «l’ameublement, équipement ménager et entretien courant du ménage», ils grimpent de 0, 2% au cours de la période sous revue. Cette évolution provient essentiellement de la hausse des prix des équipements d’éclairage d’1, 2%, des articles de coutellerie, couverts et argenterie 0, 8%, ainsi que des petits appareils pour la cuisson de boissons 0, 7%.

Les prix des «vêtements et chaussures» évoluent de 0, 3%, en raison de la montée des prix des vêtements pour femmes et filles de 0, 9%, ainsi que des chaussures pour hommes 0, 6% et pour femmes 0, 5%. La hausse des prix des «restaurants et services d’hébergement» est imputable à celle des prix des services de restaurants, cafés et autres évaluée à 1, 3%.

Par Abdou Latif MANSARAY – latifmansaray@lequotidien.sn