Le Prix d’excellence du leadership local (Pell Afrique 2026) a doublement distingué la commune de Cambérène, dirigée par le maire Doune Pathé Mbengue, à travers deux nominations. Après une première nomination dans la catégorie «Inclusion, égalité et équité», Cambérène est une nouvelle fois retenue parmi les cinq collectivités nominées dans la catégorie «Territorialisation des politiques publiques et agenda international».

Par Amadou MBODJI – Les efforts de la collectivité territoriale de Cambérène en faveur d’une éducation de qualité et du développement durable sont mis en lumière par une reconnaissance panafricaine. A travers le Prix d’excellence du leadership local (Pell Afrique 2026), la commune de Cambérène décroche une double nomination qui vient récompenser les initiatives engagées en matière de gouvernance locale et de développement territorial.

Après une première nomination dans la catégorie «Inclusion, égalité et équité», Cambérène est de nouveau retenue parmi les cinq collectivités nominées dans la catégorie «Territorialisation des politiques publiques et agenda international de développement». L’expérience présentée dans cette dernière catégorie est intitulée : «Modernisation du système éducatif au service du développement durable».

Une vision portée par le leadership du maire

Selon une note d’information, cette double nomination intervient à l’issue d’un processus de sélection ayant enregistré 158 candidatures. «Sur 158 soumissions reçues, cette double nomination vient saluer la dynamique engagée par la commune et la vision portée par le maire Doune Pathé Mbengue, notamment en matière d’éducation, d’innovation et de développement du capital humain», peut-on lire dans le document. La même note précise que le 6 novembre 2026, à l’occasion de la Conférence d’apprentissage du Pell Afrique, le maire a présenté l’expérience de Cambérène devant un jury africain. «Par la clarté de son exposé, la pertinence de ses réponses et sa maîtrise du sujet, il a su convaincre et porter avec fierté la voix de Cambérène et du Sénégal», souligne également le document.

Cette double nomination confirme que Cambérène s’affirme comme un véritable laboratoire d’innovation territoriale. Elle met particulièrement en évidence les efforts de la municipalité pour faire de l’éducation, de l’innovation et du développement du capital humain des leviers essentiels du développement durable.

Le vote se poursuivra jusqu’au 14 novembre. A cet effet, la commune de Cambérène lance un appel à sa population et à ses sympathisants afin qu’ils se mobilisent pour soutenir sa candidature et lui permettre de remporter la consécration finale.

ambodji@lequotidien.sn