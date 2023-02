Après avoir brillé par son absence lors du premier procès, le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, a déféré hier à sa convocation devant le juge du Tribunal des flagrants délits. Il répondait du délit de diffamation au préjudice du ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Mais malgré la présence des parties devant la barre, le procès a fait encore l’objet d’un nouveau renvoi au 16 mars prochain. Ce sont les avocats de Ousmane Sonko nouvellement constitués, qui en ont formulé la demande. Il s’agit de Mes Etienne Dione, Ndoumbé Wa­ne, Ousseynou Ngom, Abdou­laye Tall, Ciré Clédor Ly, Djigo, Martin Diatta, Bruce Dasylva et Senghor. Ces robes noires ont tous sollicité le renvoi au 18 mai pour, disent-ils, prendre, pour certains d’entre eux, connaissance du dossier. «A chaque fois qu’il y a une affaire, les avocats nouvellement constitués peuvent demander à avoir le dossier. Mais je ne sais pas pourquoi avec Ousmane Sonko, ce n’est pas le cas. Le 10 février, j’avais adressé une correspondance au Parquet depuis la Mau­ritanie, pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu’il y ait une projection et qu’on mette à notre disposition les clés Usb. Mais, le Parquet n’a fait aucun effort allant dans ce sens», déplore Me Ciré Clédor Ly.

Des accusations balayées d’un revers de la main par le maître des poursuites. «Ils ont invoqué la non-communication. Nous avons, le 7 février, été saisis par Me Babacar Ndiaye. Le 8, le Parquet a répondu favorablement. Il lui a demandé de s’adresser au greffe», précise le Parquet, qui s’oppose à la demande de renvoi.

Me Babacar Ndiaye de répliquer : «le Parquet a bien fait de préciser, mais je ne suis pas le seul avocat de la défense. C’est la première fois que je rentre au service de l’enrôlement, qu’on m’oppose un refus, sous prétexte que le dossier n’est pas à leur disposition. C’est pourquoi j’ai saisi le Parquet. Après, ils ne m’ont pas donné toutes les pièces du dossier, notamment les clés Usb. C’est une affaire ordinaire, permettez à la défense de bien préparer sa défense», martèle-t-il.

D’après Me Bamba Cissé, de la défense toujours, le Parquet a ajouté le délit de «faux». Et pour cela, «on peut demander la com­parution d’un témoin», dit-il.

Mais, un des avocats de la partie civile, Me Baboucar Cissé, rappelle que ce procès avait fait l’objet d’un renvoi pour la comparution du prévenu et pour plaidoiries. Mais qu’aujourd’hui, il ne comprend qu’il y ait de nouvelles constitutions. «On s’oppose fermement à cette demande», dit-il.

Pour la partie civile, cette affaire est en instance de jugement, d’autant plus que les deux parties sont présentes à la barre.

Mais pour trouver un consensus, le juge a décidé de suspendre l’audience pour 30 minutes afin de permettre aux avocats nouvellement constitués, pour assurer la défense deOusmane Sonko, de prendre connaissance de ce document, qui ne fait que 10 pages.

Le juge a, par la suite, accédé à la demande de la défense, avant de fixer la date du renvoi au 16 mars, contrairement au souhait des avocats de Sonko, qui avaient demandé le renvoi pour le 18 mai. Le leader du parti Pastef a bénéficié d’un soutien des responsables de la Coalition Yewwi askan wi.

