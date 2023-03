Le tribunal de Dakar a reconnu Ousmane Sonko coupable pour le délit de diffamation. Il le condamne, en conséquence, à une peine de 2 mois assortis de sursis. Le mis en cause doit aussi s’acquitter du paiement d’une amende de 200 millions de francs Cfa.

Le tribunal n’a pas suivi le réquisitoire du procureur. Le parquet avait demandé une condamnation de 2 ans de prison dont un an ferme pour les délits de diffamation et de faux et usage de faux. Il a aussi requis une peine de 3 mois pour injures. Le ministère avait fini de requérir du tribunal un mandat d’amener contre le leader du Pastef.