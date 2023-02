Les avocats d’Ousmane Sonko demandent la comparution de l’actuel Premier ministre. La défense a évoqué la responsabilité d’Amadou Bâ, ministre des finances à l’époque.

« Mame Mbaye Niang et son ministre de tutelle ont sciemment et délibérément violé les dispositions du marché public. Des dispositions qui régissent la passation des contrats de marché public » a expliqué Me Ousseynou Fall, avocat nouvellement constitué dans le pool assurant la défense d’Ousmane Sonko.

« Nous pensons que dans ce dossier aussi bien Mame Mbaye Niang et Amadou Bâ sont responsables parce qu’à l’époque, c’est certes Mbaye Niang qui gérait le dossier mais il était supervisé par le ministre des finances. Par conséquent, la présence d’Amadou Bâ est tout à fait nécessaire parce qu’ils ont tout deux participé à cette fraude » a précisé Me Ousseynou Fall.

Le tribunal correctionnel de Dakar a renvoyé au 16 mars le procès en diffamation opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang.