Ousmane Sonko a été reconnu coupable pour les délits de diffamation et d’injures publiques. Il a écopé d’une peine de six mois assortis de sursis et du paiement de 200 millions de francs Cfa de dommages et intérêts. Le leader de Pastef est aussi sous le coup d’une contrainte par corps.

Aujourd’hui, la Cour d’appel de Dakar a vidé le procès en diffamation opposant le candidat à la présidentielle de 2024 au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang.

Lors de ce procès en appel, la partie civile a réclamé des dommages et intérêts à hauteur de 29 milliards de francs Cfa. Les avocats du ministre ont aussi demander au juge de retenir le délit d’injures en plus celui portant sur la diffamation.

Le parquet avait requis une peine de deux ans de prison dont un an ferme. Il avait aussi demandé à la Cour de condamner Ousmane Sonko, en plus de la diffamation pour les délits de faux et usages de faux, en plus du délit d’injures publiques.

Les avocats de la défense, présents dans la salle d’audience, n’ont pas eu droit à la parole du fait de l’absence de client.