Finalement, c’est acté : Sonko sera jugé le 16 mai par la Chambre criminelle pour des viols présumés sur Adji Sarr. Durant ce mois de mai, son avenir politique aussi est en jeu.

C’est un mois de Mai de tous les dangers pour Sonko. Alors que son procès en appel pour diffamation face à Mame Mbaye Niang est fixé au 8 mai prochain, Ousmane Sonko sera jugé le 16 mai par la Chambre criminelle pour viol et menace de mort sur la masseuse Adji Sarr. C’est l’aboutissement de l’affaire Sweet Beauté, qui a pris en haleine le pays depuis plus de deux ans. S’il avait boycotté son procès pour diffamation pour lequel il a été condamné à 2 mois avec sursis et à 200 millions de dommages et intérêts, cette fois-ci il sera obligé de se rendre au Tribunal.

En suivant le réquisitoire du procureur de la République, le doyen des juges Oumar Maham Diallo avait depuis janvier de renvoyer le leader de Pastef en jugement devant la chambre criminelle. L’enrôlement du dossier avait été retardé par les recours introduits par les avocats de la défense. Ils avaient saisi la Chambre d’accusation aux fins d’annulation de l’ordonnance de renvoi du Doyen des Juges. Après le rejet de la requête, le pourvoi en cassation déposé sur la table de la Cour Suprême a été rejeté en début de semaine.

En plus du maire de Ziguinchor, Ndèye Khady Ndiaye, propriétaire du salon de massage où Adji Sarr aurait été violée à plusieurs reprises, est poursuivie pour incitation à la débauche, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol.