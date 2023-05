L’Association des journalistes en migration et sécurité (Ajms) est dans une dynamique de lancer un appel à la production de contenus éditoriaux. Dans un souci d’obtenir de bonnes propositions, elle veut redonner aux genres majeurs, à savoir le reportage, l’enquête, l’interview et le portrait, leurs lettres de noblesse. «Ce que nous attendons de cette formation est que les journalistes soient plus outillés, qu’ils prennent plus de recul lorsqu’ils traitent des questions liées à la migration, en évitant de verser dans le sensationnel et en faisant preuve de plus de rigueur, de professionnalisme et de véracité sur les faits», a dit Moussa Seydou Diallo, le président de l’Association des journalistes en migration et sécurité (Ajms). D’après lui, les journalistes pourront utiliser ces genres majeurs dans le traitement de l’information relative à la question migratoire. Une opportunité offerte à tous les journalistes qui n’auront besoin que de manifester leur intérêt dans ce sens, en proposant un sujet et en définissant le genre noble qu’ils traiteront et la région où ils voudraient faire ce travail. «Les sujets seront retenus en fonction de leur pertinence et de leur utilité pour le public», a tenu à préciser le président de l’Ajms. A en croire Moussa Seydou Diallo, «les journalistes dont les sujets de traitement seront retenus bénéficieront d’un accompagnement financier qui leur permettra de faire le travail dans des conditions idoines».

Par Justin GOMIS – justin@lequotidien.sn