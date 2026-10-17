Des consuméristes attirent l’attention sur des éléments cancérigènes contenus dans certaines marques de produit de consommation courante. L’ennui est que l’avis n’émane pas d’autorités de l’Etat, mais d’une association privée, qu’une association concurrente pourrait contredire sans aucune conséquence. Sauf peut-être pour des personnes qui vont chercher à acquérir les produits incriminés. On se demande pourquoi nos autorités sont si souvent longues à la détente quand il s’agit de préserver la santé de nos concitoyens. Pourquoi devrait-on attendre que des alertes viennent de loin pour qu’on les prenne au sérieux chez nous ?

Par Sucré-Salé