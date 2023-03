Du nouveau dans l’affaire de la profanation de 3 tombes au cimetière de Gadapara, situé dans la commune de Kolda, les 16, 17 et 19 mars. Après l’arrestation d’un premier suspect il y a quelques jours, l’homme, trouvé à l’intérieur du cimetière, semble avoir des complices dans cette pratique. Amadou dit Serigne Diagne a été arrêté mercredi dernier par les éléments du Commissariat central de Kolda. Pour en savoir plus, la police a réussi, après interrogatoire et enquête, à dénicher deux autres suspects. Et cela après une perquisition effectuée dans le logement de cet homme. Cette perquisition a permis la découverte d’objets mystiques, dans la salle de bain de sa chambre, dits «dialang», composés de cornes, de cauris, de gris-gris et d’objets de toutes sortes. Choses qui laissent croire à la pratique de la magie noire.

Interpellé sur cette découverte, il affirme ne pas en être le propriétaire. Pour se dédouaner, Il a désigné son tuteur, le nommé Salif Baldé, comme étant le propriétaire. Ce dernier est un vendeur de médicaments traditionnels et tradi-praticien. Arrêté et interrogé, Salif Baldé dit ignorer à qui appartient ces objets trouvés, même s’il avoue avoir hébergé le mis en cause pour lui permettre de se soigner traditionnellement.

Quant à l’autre suspect nommé Abdou Baldé, âgé de 21 ans, tailleur de profession, domicilié au quartier Saré Kemo dans la commune de Kolda, il partage la même chambre que le mis en cause. Toutefois, il dit aussi ne pas connaître le propriétaire des objets retrouvés dans la salle de bain de leur chambre. Ainsi, selon les déclarations de Abdou Baldé, Amadou dit Serigne Diagne effectue fréquemment des bains mystiques sur la terrasse. Pour ce qui est de la supposée maladie du susnommé, il n’a jamais été mis au courant puisque ce dernier lui avait déclaré être venu à Kolda pour ouvrir une boutique de prêt-à-porter.

Ayant suffisamment d’indices corroborant leur culpabilité, la police a décidé de les placer en garde à vue pour «profanation et complicité de profanation de sépulture», selon le Com­missaire central Malick Dieng. Les trois présumés auteurs de profanation de tombes à Kolda seront présentés au Parquet ce lundi.

Par Aladji BADJILANG – eh.coly@lequotidien.sn