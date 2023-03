Fils de l’ancien député socialiste, Tamba Kabiné Kaba, Mouramani Kaba Diakité, qui a grandi aux Etats-Unis, a un parcours politique ordinaire. Ancien président du Mac/A, il a rallié le parti Pastef à l’aube de la Présidentielle de 2019. Considéré comme le cerveau de la force «Commando», qui devait mettre le pays sens dessus dessous, il a reçu une formation dans la fabrication d’engins explosifs et de cocktails Molotov. Pour les gens qui l’ont connu, son radicalisme est une énigme.

Par Bocar SAKHO – Ceux qui l’ont connu posent de simples questions : comment est-ce possible ? Comment peut-on basculer ainsi dans le radicalisme ? Connu comme le propriétaire-gérant de l’hôtel Les Ambas­sades des Parcelles Assainies, Mouramani Kaba Diakité a été arrêté pour des menées subversives. Le réquisitoire du Procureur général près la Cour d’appel de Dakar est sans appel : il est le coordonnateur général du «Commando», qui a prévu de saboter la sécurité publique. Il devait procéder à la confection d’engins explosifs, de cocktails Molotov, avec l’appui d’un nommé Famara Mané alias Nianthio, ancien commando de l’Armée sénégalaise. Mouramani Kaba Diakité est l’ingénieur de ce plan dont la finalité est d’affecter la capacité d’intervention des Forces de défense et de sécurité en cas de manifestations. L’enquête a permis d’établir un lien entre les «Forces spéciales» démantelées en juin dernier et le «Commando occulte».

C’est un récit glaçant à propos d’un projet mené par une personnalité aussi «austère» que celle de Mouramani Kaba Diakité. Selon des confidences, il serait un «spécialiste dans la fabrication d’explosifs. Une formation faite lors de son séjour aux Etats-Unis».

Fils de l’ancien député socialiste, Tamba Kabiné Kaba, il s’était installé dans la commune des Parcelles Assainies après son retour des Etats-Unis. C’était au début des années 2000. Mouramani Kaba Diakité investit dans l’hôtel Les Ambassades, qui devient le coin le plus prisé de la zone. Il s’y tient des réceptions et aussi des réunions politiques. Il se lie d’amitié avec les hommes influents de la commune et débute son militantisme politique au Mouvement pour l’action et la citoyenneté (Mac), fondé par Demba Dia. En 2009, le chanteur faillit remporter la mairie des Parcelles Assainies, qui a été finalement gagnée de justesse par Moussa Sy.

Mais, le parti va connaître une crise de croissance. A cause des incompréhensions, il subit une première fissure. Ansou­mana Danfa fonde le Mac/Authentique. Mouramani Kaba Diakité en devint le vice-président. En 2012, le Mac/A intègre la Coalition Macky 2012. Mais, le duo va voler en éclats : en décembre 2014, le Comité directeur du mouvement procède à la destitution de M. Ansoumana Danfa et à la nomination de Mouramani Kaba Diakité comme président. A l’époque, il est reproché à Danfa le blocage délibéré des structures du parti, la rétention d’informations et de documents sensibles du parti, un absentéisme prolongé et injustifié, de la négligence manifeste et une incompétence avérée, l’absence d’un bilan détaillé des finances du parti. Mouramani Kaba Diakité prend le pouvoir. «Mais, cela a été une grosse erreur, parce que nous ne savions pas qu’il avait un sérieux problème de leadership. C’est après son choix que le parti est entré en léthargie», rappelle un ancien soutien, qui a pris plus tard ses distances.

Il entreprit le projet de refondation avec l’autre faction du Mac. Mais, il ne réussit pas le pari, car les différents cadres du Mac/A avaient rallié d’autres formations politiques. Esseulé, il rallia le parti Pastef à l’aube de la Présidentielle de 2019. Aux Parcelles Assainies, il est de fait le coordonnateur de cette formation. «Personne n’a compris pourquoi il n’a pas été investi sur les listes des dernières Locales dans cette commune. Personne n’a vu venir Tamsir Sané», confirme un militant du Mac. Cette déception ne l’empêche pas de monter en grade dans l’organigramme du parti Pastef où il devint un membre influent. Avant d’être rattrapé par la patrouille.

