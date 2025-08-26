Le Collectif des journalistes économiques du Sénégal (Cojes) et l’Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf) ont signé, le vendredi 22 août 2025 à Saly Portudal, une convention de partenariat. C’était en marge de l’atelier technique de restitution de l’Enquête nationale auprès des usagers des services bancaires (Esub).

Ce partenariat paraphé par Dialigué Faye, Coordonnateur du Cojes, et Papa Amadou Diagne, Secrétaire exécutif de l’Oqsf, a été matérialisé en présence d’une soixantaine de représentants issus d’institutions publiques, privées et d’organisations de la Société civile, venus échanger sur les conclusions de l’étude et identifier des pistes d’amélioration de la qualité des services financiers au Sénégal.

Ce partenariat historique est le fruit de longues années de collaboration à travers lesquelles l’Oqsf a organisé, en faveur des journalistes économiques, des activités de renforcement de capacités sur des thématiques qui touchent à la qualité des services financiers, aux relations entre banques et clients, ainsi que la médiation pour davantage apaiser ce compagnonnage.

Ce compagnonnage est officialisé dans un contexte marqué par la mise en œuvre d’un programme national d’éducation financière dans lequel le Cojes entend jouer un rôle déterminant en mutualisant les efforts. La convention signée ce jour s’inscrit pleinement dans cette dynamique, avec pour ambition d’améliorer la qualité des informations transmises au public.

A travers ce partenariat, les entités vont unir leurs forces pour participer à la promotion de l’éducation financière au Sénégal. Via la formation des formateurs en éducation financière, l’Oqsf s’engage à élaborer des programmes visant à renforcer les connaissances des membres du Cojes sur les outils nécessaires pour relayer des messages et informations fiables sur les services financiers. Sur la même lancée, les membres du Cojes pourront être sollicités pour intervenir ou participer à des sessions d’éducation financière organisées par l’observatoire selon leur disponibilité et sur la base du volontariat.

Dans le cadre de cette collaboration avec des partenaires, les parties prenantes pour travailler la recherche et l’implication d’autres acteurs publics et privés partageant les mêmes objectifs.

Par Alioune Badara CISS – abciss@lequotidien.sn