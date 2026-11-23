Une exposition collective intitulée «Palimpseste de villes africaines» se tient du 20 novembre 2026 au 27 février 2027, dans le cadre du programme Off de la Biennale de Dakar 2026 et du Partcours. Réunissant des artistes de différentes nationalités, des architectes, des photographes, des cinéastes et des chercheurs, elle explore les transformations des villes africaines contemporaines. Placée sous le commissariat de Olufèmi Hinson Yovo et de Ken Aïcha Sy, l’exposition se déploie sur plusieurs sites à Dakar. Les deux commissaires ont organisé, samedi dernier, une visite guidée à l’intention de la presse nationale et internationale.

Par Amadou MBODJI – La ville africaine est un espace en perpétuelle transformation, où se croisent mémoires, usages, architectures, circulations et imaginaires. C’est autour de cette dynamique que s’articule «Palimpseste de villes africaines», une exposition collective conçue en partenariat avec Kadist, l’African Artists Foundation (Aaaf) et l’Institut français du Sénégal.

En dialogue avec le thème de la Biennale, «(Anti)fragilité», cette proposition artistique interroge les formes de résilience, d’adaptation et de solidarité qui émergent au cœur des territoires urbains. A travers les regards d’artistes issus de différentes régions d’Afrique et de ses diasporas, elle donne à voir les multiples récits qui façonnent les villes du continent et les manières dont leurs habitants les construisent, les habitent et les réinventent.

Photographies, peintures, films, installations, archives et recherches artistiques composent un parcours pluridisciplinaire réparti entre plusieurs lieux de la capitale. La visite guidée organisée par les commissaires a permis aux journalistes de découvrir les différentes étapes de cette exposition, de la galerie Le Manège de l’Institut français au Centre Yennenga, à Grand-Dakar, en passant par les espaces extérieurs de l’Institut français et la librairie Aux 4 Vents.

«Dig Where You Stand» : lire la ville à travers ses strates et ses métamorphoses

A la galerie Le Manège de l’Institut français du Sénégal se trouve le cœur de l’exposition «Dig Where You Stand : Palimpseste de villes africaines». A travers une proposition artistique pluridisciplinaire, les commissaires invitent à considérer la ville non comme un espace figé, mais comme un territoire vivant, façonné par des histoires, des pratiques sociales et des transformations successives.

Photographie, vidéo, installation, peinture, archives et recherches visuelles constituent les différents langages mobilisés par les artistes pour interroger les strates qui composent le paysage urbain. Des traces du passé aux dynamiques contemporaines, les œuvres abordent les manières d’habiter et de construire, les réalités de la vie de rue, les économies informelles ainsi que les nouvelles formes de mobilité. Au-delà de sa dimension architecturale, la ville apparaît comme un espace de mémoire, de négociation et de projection, traversé par des récits et des imaginaires en constante évolution. L’exposition propose ainsi une autre manière de regarder les territoires urbains, en mettant en évidence les expériences et les aspirations de celles et ceux qui les façonnent au quotidien.

Le Faasm, des archives pour faire dialoguer passé et présent

Le parcours se poursuit dans les espaces extérieurs de l’Institut français du Sénégal, où le Fonds d’archives africain pour la sauvegarde des mémoires (Faasm) présente une sélection de documents dans le cadre du projet «Dig Where You Stand».

A l’initiative de Ghaël Samb Sall, engagée depuis plus d’une décennie dans la valorisation des patrimoines immatériels africains, le Faasm rassemble des fonds photographiques, des films, des revues et des documents imprimés liés aux figures et aux histoires culturelles du continent.

Cette démarche s’inscrit notamment dans l’héritage de Ababacar Samb Makharam, figure du panafricanisme culturel et parrain du fonds consacré à la mémoire cinématographique. A travers cette exposition, une sélection d’archives est remise en circulation et confrontée aux créations contemporaines. Le dialogue entre ces documents et les œuvres actuelles fait apparaître des continuités, des ruptures et des récits parfois effacés de la mémoire collective.

Le Centre Yennenga, un autre regard sur les imaginaires urbains

Au Centre Yennenga, à Grand-Dakar, l’exposition étend son parcours au-delà des espaces de l’Institut français. Le lieu accueille une sélection d’œuvres audiovisuelles issues de la collection Kadist, choisies par les commissaires en résonance avec les réflexions développées autour des transformations, des mémoires et des imaginaires des villes africaines.

Cette étape permet de prolonger la réflexion à travers le langage de l’image en mouvement et d’inscrire davantage l’exposition dans le territoire urbain dakarois.

«Gare Yi» de Massow Ka : raviver la mémoire ferroviaire

Dernière étape de cette visite de presse, la librairie Aux 4 Vents accueille «Gare Yi», une exposition photographique de Massow Ka, dit Junio. A travers une série de clichés consacrés aux vestiges des anciennes infrastructures ferroviaires, l’artiste revisite une partie de l’histoire des transports au Sénégal. Son travail s’intéresse notamment aux lignes Dakar-Saint-Louis et Dakar-Bamako, autrefois essentielles à la circulation des personnes et des marchandises. En fixant son regard sur les traces de ces infrastructures, il interroge la mémoire d’un réseau qui a profondément marqué l’organisation des territoires et les échanges entre les villes.

Présentée pour la première fois en 2023 au Musée de la Photographie de Saint-Louis, «Gare Yi» trouve, dans le contexte de «Palimpseste de villes africaines», une nouvelle résonance. L’exposition entre ainsi en dialogue avec la réflexion collective sur les transformations urbaines, les traces du passé et la manière dont celles-ci continuent de façonner les villes contemporaines.

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